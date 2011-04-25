جاذبه مناطق عملیاتی به برکت وجود شهدای گرانقدر است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مراسم یادواره شهدای تفحص و اختتامیه اردوی راهیان نور با عنوان "آن جا که خدا می خندد" روز دوشنبه در سالن آمفی تئاتر علامه رفیعی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

در این مراسم محمد احمدیان با تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه (س) و اشاره به استقبال اقشار مختلف برای بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اظهار داشت: جاذبه مناطق عملیاتی جنگ تحمیلی به دلیل وجود شهدای گران قدر است.



مسئول اطلاعات کمیته عملیات تفحص شهدا یادآورشد: به عنوان هم رزم شهدای جنگ تحمیلی، افتخار می کنم که انتقال دهنده و راوی صحنه های ایثار و فداکاری شهدای گران قدر دوران دفاع مقدس هستم چرا که گفتن این خاطرات و رشادت ها، به چراغی برای زندگی بسیاری تبدیل شده است و خیلی ها را به زندگی امیدوار می کند.



نویسنده کتاب پرفروش تفحص با ذکر خاطراتی از عملیات دفاع مقدس و تفحص شهدای جنگ تحمیلی تاکید کرد: جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ثابت کرد اگر کسی برای رضای خداوند حرکت کند؛ پروردگار یاری رسانش خواهد بود و در بسیاری از عملیات با این که هیچ امکانات و تجهیزاتی برای دفاع نداشتیم خداوند با امدادهای غیبی به رزمندگان اسلام کمک می کرد و باعث پیروزی ما درعملیات می شد.

محمد احمدیان افزود: با توجه به مشاهداتی که در جنگ داشتم و صحنه های عجیبی که از عنایات خداوند و ائمه اطهار (ع) دیدم، با جرات می گویم که اگر در حال حاضر هم همه دنیا در برابر این انقلاب قرار بگیرند؛ باز هم نمی توانند خدشه ای به این انقلاب وارد کنند.



وی گفت: میراث دار نسلی هستیم که صحنه های خدایی در جنگ تحمیلی خلق کردند و باید سعی کنیم که راه شهدا را ادامه دهیم و از شهدا بخواهیم که ما را در سختی ها تنها نگذارند.

در ادامه این مراسم که این مراسم با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد از اعضای اجرایی برگزاری اردوی راهیان نور اعزامی به مناطق عملیاتی جنگ تحمیلی با اهدا هدایایی تقدیر شد .

در پایان به چهار نفر از دانشجویان شرکت کننده در این اردو به قید قرعه هزینه سفر زیارتی کربلا اهدا شد.

اردوی راهیان نور هرسال با همکاری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار می شود و در اسفند ماه 1389 تعداد400 نفر از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه با 9 اتوبوس از 21 اسفند به مدت 5 روز از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس همچون دوکوهه، دهلاویه، فکه، پاسگاه زید، شلمچه، خرمشهر، اروند کنار و طلایه بازدید کردند.