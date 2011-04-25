کنگره بین المللی طب انتقال خون برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد قره باغیان گفت: دومین کنگره بین المللی طب انتقال خون با توجه ویژه به صنعت پلاسما 20 و 21 اردیبهشت ماه سال جاری به همت مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون و موسسه عالی طب انتقال خون و با همکاری سازمان‌های بین المللی از جمله انجمن بین المللی انتقال خون ISBT، انجمن درمان با پروتئین های مشتق از پلاسما PPTA و انجمن بین المللی پالایش پلاسما IPFA در تهران برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه داروهای مشتق از پلاسما برای درمان طیفی از بیماری های نادر و بالقوه کشنده نقش حیاتی را ایفا می‌کنند، افزود: از اهداف برگزاری این کنگره می توان به مواردی همچون ارتقاء تحقیقات و تبادلات علمی میان پزشکان، کارشناسان و دانشمندان فعال در زمینه صنعت پلاسما، بررسی اهمیت دسترسی سالم و کافی به داروهای مشتق از پلاسما برای بیماران اشاره کرد.

قره‌باغیان درخصوص موضوعات مورد بحث در این کنگره تصریح کرد: سلامت، کیفیت و میزان در دسترس بودن ‌فرآورده های مشتق از پلاسما، فرآوری پلاسما و جنبه های منفی آن، انواع فرآورده‌های پلاسما و کیفیت آن و ارزش اقتصادی فرآوری پلاسما و بررسی راه های همکاری در این صنعت از جمله موضوعات مورد بحث در این کنگره به شمار می‌رود.

وی اظهار داشت: در این کنگره دانشمندان سرشناس بین‌المللی فعال در زمینه صنعت پلاسما از کشورهای انگلستان، استرالیا، برزیل، سنگاپور، هلند، مالزی و نمایندگانی از سازمان های بین المللی ISBT ,PPTA , IPFA سخنرانی خواهند کرد.