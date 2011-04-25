پیش بینی برداشت 60 هزار تن گندم در شهرستان کنگاور

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حشمت الله عزیزی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون خرید گندم که در محل فرمانداری شهرستان کنگاور تشکیل شد، اظهار داشت: 31 هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیرکشت گندم و جو است که 10 هزار و300 هکتار گندم دیم ، هفت هزار هکتار گندم آبی و 13هزار و 700 هکتار جو دیم و آبی است که پیش بینی می شود میزان برداشت گندم و جو به ترتیب 60 هزار تن و 30 هزار تن باشد.

وی افزود: سه مرکز خرید گندم توسط اداره غله این شهرستان تعیین شده و تعاون روستایی نیزمسئولیت خرید جو و کلزا را به عهده دارند .

فرماندار شهرستان کنگاور خاطرنشان کرد: در سال جاری بهای خرید گندم توسط بانک سپه پرداخت می شود لذا به کشاورزان توصیه می شود که در این راستا جهت افتتاح حساب به بانکهای سپه این شهرستان مراجعه کنند.