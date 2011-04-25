جشنواره نمایش فیلم رشد در شهرستان آبدانان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، جشنواره نمایش فیلم رشد برای دانش آموزش شهرستان آبدانان تا 8 اردیبهشت در سالن ارشاد اسلامی با حضور مسئولان آموزش و پرورش استان ایلام و شهرستان در محل سالن ارشاد اسلامی آبدانان ظهر دوشنبه برگزار شد.
مهرانگیز جلیلیان معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام اعلام کرد: این جشنواره از سوم لغایت 8 اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستان آبدانان برگزار شده و شش هزار نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی این شهرستان از فیلمهای آموزشی ارائه شده به این جشنواره دیدن می کنند.
وی گفت: در این جشنواره 80 فیلم از کشورهای مختلف دنیا با مضامین علمی آموزشی به نمایش گذاشته خواهد شد.
جلیلیان در ادامه با بیان اینکه بیشتر فیلمهایی که با فرهنگ بومی استان ما همخوانی بیشتری دارند از میان فیلم های خارجی انتخاب شده اند، گفت: فیلم می تواند نقش بسیار موثری در آموزش کودکان داشته باشد و بسیاری از مفاهیمی که در کتابهای درسی به آن اشاره شده است از طریق فیلم به دانش آموزان آموزش داده شود.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام در ادامه مخاطبین این جشنواره را کودکان و و نوجوانان و جوانان و همه مقاطع تحصیلی، اولیاء، همکاران فرهنگی و خانواده های آنان عنوان کرد و گفت: سانس ویژه ای برای استفاده خانواده ها از فیلم های جشنواره به صورت آزاد پیش بینی شده است.
وی در پایان گفت: امسال جلسات نقد و بررسی در کنار نمایش فیلم در محل برگزاری جشنواره برگزار خواهد شد که امیدواریم با استقبال خوب کودکان و نوجوانان این جلسات روبرو شود.
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