جشنواره نمایش فیلم رشد در شهرستان آبدانان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، جشنواره نمایش فیلم رشد برای دانش آموزش شهرستان آبدانان تا 8 اردیبهشت در سالن ارشاد اسلامی با حضور مسئولان آموزش و پرورش استان ایلام و شهرستان در محل سالن ارشاد اسلامی آبدانان ظهر دوشنبه برگزار شد .

مهرانگیز جلیلیان معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام اعلام کرد: این جشنواره از سوم لغایت 8 اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستان آبدانان برگزار شده و شش هزار نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی این شهرستان از فیلمهای آموزشی ارائه شده به این جشنواره دیدن می کنند.

وی گفت: در این جشنواره 80 فیلم از کشورهای مختلف دنیا با مضامین علمی آموزشی به نمایش گذاشته خواهد شد .

جلیلیان در ادامه با بیان اینکه بیشتر فیلمهایی که با فرهنگ بومی استان ما همخوانی بیشتری دارند از میان فیلم های خارجی انتخاب شده اند، گفت: فیلم می تواند نقش بسیار موثری در آموزش کودکان داشته باشد و بسیاری از مفاهیمی که در کتابهای درسی به آن اشاره شده است از طریق فیلم به دانش آموزان آموزش داده شود .

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام در ادامه مخاطبین این جشنواره را کودکان و و نوجوانان و جوانان و همه مقاطع تحصیلی، اولیاء، همکاران فرهنگی و خانواده های آنان عنوان کرد و گفت: سانس ویژه ای برای استفاده خانواده ها از فیلم های جشنواره به صورت آزاد پیش بینی شده است .