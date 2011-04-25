مصوبات مجلس مورد حمایت رهبری است/ مجلس نیازهای دولت را مدنظر قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و اعضای «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی»، بخش کشاورزی را به علت نقش آن در تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال، از مسائل درجه اول کشور برشمردند و خاطرنشان کردند: رفع خلأهای قانونگذاری در این بخش با همفکری مجلس و دولت، و نگاه کلان و جامع نگر، زمینه ساز ارتقاء جایگاه کشاورزی و برطرف شدن مشکلات آن می شود.

ایشان با اشاره به نقش مجلس در وضع قوانین مورد نیاز بخش کشاورزی خاطرنشان کردند: قانونی که تصویب می شود برای اجرا شدن است به همین دلیل باید از ابتدا امکان اجرایی شدن قانون، براساس شرایط گوناگون، اقتضائات کشور و نگاه کلی، اصولی و همه جانبه ملاحظه شود و مدنظر قرار گیرد.

حضرت آیت الله خامنه ای رسیدن به نگاه اصولی در بخش کشاورزی را مستلزم تعامل و همکاری صمیمانه مجلس و دولت دانستند و افزودند: در بعضی از دوره ها، تصور غلطی وجود داشت که حتماً رویکرد دولت و مجلس، دو رویکرد جداگانه باشد و هرکدام از این دو قوه، استقلال خود را در نفی دیگری بدانند در حالیکه با رویکرد مشترک دولت و مجلس مسائل، حل می شود.

ایشان تأکید کردند: مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمایت رهبری است و قانون هم باید عمل شود اما مجلس هم در مصوبات باید نیازهای دولت را مدنظر قرار دهد.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار بر یکپارچه سازی زمینهای کشاورزی، کم کردن هزینه تولید با مدرن سازی ابزارآلات و پیشبرد طرحها با نگاه علمی تاکید کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به هدفمندی یارانه ها و تدوین بسته حمایتی دولت از بخش کشاورزی خاطرنشان کردند: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها حقاً و انصافاً از اقدامات بزرگ و شجاعانه دولت است و نباید با تمسک به برخی مشکلات آن را تضعیف کرد.

رهبر انقلاب اسلامی ضمن تشکر از تلاشهای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و تمجید از سطح علمی و کارآزمودگی اعضای کمیسیون خاطرنشان کردند: این کمیسیون ضمن اولویت بندی مسائل کشاورزی با اهتمام و جدیت موضوعات را پیگیری کنند.

در ابتدای این دیدار رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و دو تن از اعضای کمیسیون نظرات، مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.