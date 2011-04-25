15 هزار تن محصول کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، خسرو شهبازی ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این میزان کالای صادر شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 100 درصد افزایش یافته ست.

وی بیان داشت: کلیه محدودیتهای صادرات محصولات کشاورزی از مرز بین المللی مهران به کشور عراق برداشته شده اشت.

شهبازی اظهار داشت: کلیه تجار می توانند نسبت به صادرات محصولات کشاورزی در این مرز اقدام کنند.

این مسئول عنوان کرد: محصولات کشاورزی صادر شده به کشور عراق شامل هندوانه، خیار، سیب‌زمینی، پیاز، خربزه و گوجه فرنگی بوده است.