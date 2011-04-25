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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۲۸

15 هزار تن محصول کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شد

15 هزار تن محصول کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: در سال جاری 15 هزار تن محصول کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، خسرو شهبازی ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این میزان کالای صادر شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 100 درصد افزایش یافته ست.

وی بیان داشت: کلیه محدودیتهای صادرات محصولات کشاورزی از مرز بین المللی مهران به کشور عراق برداشته شده اشت.

 شهبازی اظهار داشت: کلیه تجار می توانند نسبت به صادرات محصولات کشاورزی در این مرز اقدام کنند.

این مسئول عنوان کرد: محصولات کشاورزی صادر شده به کشور عراق شامل هندوانه، خیار، سیب‌زمینی، پیاز، خربزه و گوجه فرنگی بوده است.

کد مطلب 1297493

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