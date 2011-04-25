  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۲۳

امیرزاده خبر داد:

زنجیره انسانی در دفاع از مردم مسلمان بحرین تشکیل می شود

زنجیره انسانی در دفاع از مردم مسلمان بحرین تشکیل می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از تشکیل زنجیره انسانی در دفاع از مردم مسلمان بحرین همزمان با روز ملی خلیج فارس در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل زنجیره انسانی در روز ملی خلیج فارس، عنوان کرد: این زنجیره انسانی با هدف آرمانی صیانت از نام خلیج فارس و دفاع از حرکت مردم مسلمان بحرین با مشارکت اقشار مختلف مردم بندرعباس و با محوریت کارگران استان هرمزگان در بوستان غدیر بندرعباس تشکیل می شود.

وی افزود: حدود 80 نفر از خبرنگاران رسانه های مختلف داخلی و خارجی در روز ملی خلیج فارس این حرکت مردمی را تحت پوشش رسانه ای قرار می دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان بیان داشت: گروههای مختلف مردم از جمله دانشجویان، نیروهای نظامی، اعضای سازمان هلال احمر و خانواده ها با شادابی و انگیزه خاصی در این زنجیره حضور پیدا می کنند.

امیرزاده در خصوص پیام این زنجیره گفت: پیام اصلی این زنجیره صیانت از نام خلیج فارس و محکوم کردن کشتار مردم و تخریب مساجد و حسینیه ها در بحرین است.

لازم به ذکر است که این زنجیره انسانی ساعت 17 روز دهم اردیبهشت ماه در بوستان ساحلی غدیر بندرعباس تشکیل می شود.

کد مطلب 1297494

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها