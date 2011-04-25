تمبر یادبود "شهید محمد منتظر قائم" و "استکبارستیزی" رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در طبس، ظهر دوشنبه در همایش استکبارستیزی که در طبس و در محل واقعه سقوط هواپیماهای آمریکایی برگزار شد، همچنین از عکس کتاب "ماموریت شن‌ ها" نیز رونمایی شد.

در حاشیه برگزاری همایش بزرگ استکبارستیزی در صحرای طبس، تعدادی از آثار به جا مانده و لاشه‌های هواپیماها و بالگردهای منهدم شده آمریکایی‌ها در طوفان طبس به نمایش گذاشته شده است.

در بخش‌های مختلفی از این مراسم، هزاران نفر از شرکت‌کنندگان یکپارچه شعار "مرگ بر آمریکا" سر داده و اعلام کردند که هرگز توطئه‌های شیطان بزرگ، آمریکا را فراموش نمی‌کنند و به آمریکا یادآوری کردند که بداند خداوند همچون واقعه طبس در همه صحنه‌ها پشتیبان اسلام و مسلمین است.

شهید محمد‌منتظرقائم، نخستین فرمانده سپاه یزد پس از طوفان شن در پنجم اردیبهشت 1359 و شکست و عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از صحرای طبس، برای بررسی موضوع عازم محل حادثه شد و در حالی که می‌ خواست مدارک باقیمانده از آمریکایی‌ها را مورد بررسی قرار دهد، به علت بمباران جنگنده‌ های نیروی هوایی که با دستور بنی‌ صدر به منطقه اعزام شده بودند، به شهادت رسید.

خانواده این شهید گرانقدر نیز در این همایش حضور داشتند.

در همایش بزرگ استکبارستیزی، هزاران نفر از مردمی که از شهرهای مختلف استان یزد خود را برای بزرگداشت این واقعه به صحرای طبس رسانده بودند، پیش از نماز ظهر و عصر دوشادوش یکدیگر نماز شکر اقامه کردند.

در این همایش، سردار اسدی مسئول بازرسی سپاه خاتم الانبیا، سردار غیاثی راد معاون تبلیغات و روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور، مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه الغدیر استان یزد، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، استاندار یزد، امام جمعه، فرماندار و سایر مسئولان شهرستان طبس و جمع کثیری از مردم استان یزد حضور داشتند.