دو هزار مترمربع زمین گلخانه ای به کشت توت فرنگی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، همایون مظاهری ظهر دوشنبه در بازدید از این گلخانه ها اظهار داشت: این گلخانه ها در شهرستان شیروان چرداول از توابع استان ایلام قرار دارد.
وی بیان داشت: در این گلخانه بیش از 12 هزار نشا توت فرنگی کاشت شده است.
مظاهری عنوان کرد: پیش بینی می شود در پایان فصل برداشت بیش از یک تن محصول توت فرنگی از گلخانه ها برداشت شود.
این مسئول افزود: یک هزار متر مربع از زمینهای اختصاص یافته به کشت گلخانه ای توت فرنگی بصورت آبیاری زیر سطحی انجام می شود که این روش در کاهش مصرف آب بسیار موثر است.
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