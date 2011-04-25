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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۵۳

در ایلام/

دو هزار مترمربع زمین گلخانه ای به کشت توت فرنگی اختصاص یافت

دو هزار مترمربع زمین گلخانه ای به کشت توت فرنگی اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: در سال جاری دو هزار مترمربع زمین بصورت گلخانه ای به کشت توت فرنگی در استان ایلام اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، همایون مظاهری ظهر دوشنبه در بازدید از این گلخانه ها اظهار داشت: این گلخانه ها در شهرستان شیروان چرداول از توابع استان ایلام قرار دارد.

وی بیان داشت: در این گلخانه بیش از 12 هزار نشا توت فرنگی کاشت شده است.

مظاهری عنوان کرد: پیش بینی می شود در پایان فصل برداشت بیش از یک تن محصول توت فرنگی از گلخانه ها برداشت شود.

این مسئول افزود: یک هزار متر مربع از زمینهای اختصاص یافته به کشت گلخانه ای توت فرنگی بصورت آبیاری زیر سطحی انجام می شود که این روش در کاهش مصرف آب بسیار موثر است.

کد مطلب 1297496

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