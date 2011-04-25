رونمایی از منحنی سقوط اشغالگران خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد راستی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل زنجیره بزرگ انسانی توسط کارگران در روز ملی خلیج فارس، بیان داشت: 300 نفر از کارگران هرمزگانی در روز ملی خلیج فارس به منظور صیانت از نام خلیج فارس و محکوم کردن کشتار مردم مسلمان بحرین زنجیره انسانی تشکیل می دهند.

وی افزود: این زنجیره انسانی در بوستان ساحلی غدیر بندرعباس تشکیل می شود و از جمله دیگر برنامه های این حرکت اجرای سرود "ای ایران" و همچنین طراحی نقشه خلیج فارس بر روی ساحل است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی هرمزگان با اشاره به نصب یک کتیبه پنج متری در بوستان غدیر بندرعباس، اظهار داشت: این کتیبه شامل بیانیه ای در حمایت از مردم مظلوم بحرین و محکومیت آل سعود و آل خلیفه می باشد که در روز ملی خلیج فارس در بوستان غدیر نصب می شود.

راستی افزود: همچنین از منحنی سقوط اشغالگران خلیج فارس طی دهه های گذشته در روز ملی خلیج فارس در بوستان غدیر بندرعباس رونمایی می شود.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال صلح در منطقه بوده است، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره منادی صلح در منطقه بوده است و امیدواریم کسانی که به دنبال آوردن بیگانگان در منطقه هستند روزی سر عقل آمده و از این کار خود دست بردارند.