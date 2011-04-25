شناسایی استعدادهای انسانی و طبیعی ایلام مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر دوشنبه در نشست شواری اداری ایلام در محل استانداری ایلام گفت: مهمترین اصلی که باید در سال جهاد اقتصادی به آن توجه شود، شناخت استعدادهای انسانی و طبیعی و برنامه ریزی برای شکوفاسازی این استعدادهاست.

وی افزود: در همین چارچوب امسال مدیران استان باید در حوزه معادن و کشاورزی برنامه ریری و تلاش بیشتری داشته باشند.

اعلایی گفت: ایجاد اشتغال، اجرای برنامه فرهنگی متنوع از دیگر اقدمات مهم استان ایلام در سال اقتصادی است.

استاندار ایلام اظهار داشت: استان ایلام دارای پتانسیلهای بسیار خوبی در زمینه کشاورزی، طبیعی، مرز مهران و..است و باید با برنانه ریزی درست از این ظرفیتها برای توسعه استان استفاده کرد.

اعلایی همچنین به مدیران و اعضای شورای اداری استان ایلام توصیه کرد که در انتخابات آینده مجلس از وارد شدن به دسته بندی های سیاسی با دیدگاههای مختلف اکید دوری کنند.

وی خطاب به مدیران استانی گفت: شما در پست مدیریت امانتدار نظام جمهوری اسلامی بوده و مکلف به امانتداری هستید.