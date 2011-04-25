طرح مطالعه آینده نگر خطر سرطان معده در اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ملک زاده بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار داشت: این طرح توسط مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اجرا خواهد شد.

وی ابتلا به بیماری سرطان معده را در این استان یکی از بالاترین مقادیر گزارش شده در کشور و منطقه عنوان کرد و افزود: به همین دلیل بسیاری از مراکز معتبر علمی بین المللی جهت همکاری برای راه اندازی یک مطالعه آینده نگر طولانی مدت در این استان ابراز علاقه و آمادگی کرده اند.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد تهران در تشریح چگونگی اجرای این مطالعه اضافه کرد: در این مطالعه ابتدایی نقاط قوت و ضعف علمی و اجرایی برنامه شناسایی و از این تجربه برای طراحی مطالعات اصلی استفاده خواهد شد.

وی ابراز داشت: در آغاز مطالعه اصلی نیز بنا داریم تمام افرادی که در ده سال پیش به صورت تصادفی از بین افراد عادی جامعه انتخاب و مورد آزمایشات کامل آندوسکوپی قرار گرفته بودند را مورد پیگیری و آندوسکوپی مجدد قرار دهند.

ملک زاده تصریح کرد: انجام این مطالعه علاوه بر اینکه راهکارهای مناسبی را پیش روی محققین قرار خواهد داد، بلکه یک فرصت عالی برای تشخیص زودرس افرادی است که هنوز در مراحل ابتدایی بیماری سرطان معده قرار دارند و با این تشخیص می توان سلامت جان آنها را با پیشگیری زودرس تضمین کرد.

در این جلسه قائم مقام وزیر و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز با بیان اینکه مشکل سرطان معده یکی از معضلات بهداشتی و درمانی منطقه محسوب می شود، متذکر شد: از این جهت انجام مطالعات علمی و پژوهشی در مورد این بیماری از اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه است.

فرهاد پورفرضی خاطر نشان کرد: دانشگاه آمادگی کامل دارد تا ضمن همکاری با این مرکز، با تشکیل گروههای کاری و علمی همکاری لازم را در مدیریت مطالعه آینده نگر داشته باشد و در این راستا از کلیه پتانسیلهای علمی و اجرایی خود استفاده خواهد کرد.