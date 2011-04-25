کارگران نمونه استان کرمانشاه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کار و امور اجتماعی، در این مراسم که ظهر دوشنبه برگزارشد با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال جهاد اقتصادی گفت: برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور اقدامی جهادی نیاز است لذا مقام معظم رهبری با درایت خاصی سالجاری را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند.

امیر احمدی با اشاره به جایگاه ویژه کارگران و کارفرمایان در کشور اظهار داشت: کارگران و کارفرمایان افرادی هستند که در خط مقدم جهاد اقتصادی بعنوان سربازان این جبهه انجام وظیفه می کنند،لذا سازمانها و دستگاه های اجرایی کشور نیز باید نقش خود که حمایت از خط مقدم است را به خوبی انجام دهند و نگذارند سربازان خط مقدم با کمبود امکانات مواجه شوند.

در ادامه این مراسم سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه در این مراسم با اشاره به نقش کارگران و کارفرمایان در توسعه کشور گفت: در سایه تعامل و همدلی کارگران و کارفرمایان جامعه می تواند به توسعه و پیشرفت برسد.

وی با اشاره سهمیه در نظر گرفته شده برای ایجاد اشتغال در استان طی سال جاری گفت: دولت در سالجاری ایجاد2.5 میلیون شغل در کشور را برنامه ریزی کرده،لذا باید در استان نیز تلاش شود تا سهمیه در نظر گرفته شده برای استان محقق شود.

سهراب براندیشه مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه نیز با تشریح جزئیات چگونگی انتخاب کارگران، گروه های کار و واحدهای تولیدی نمونه استان گفت: کمیته های مختلف بعد از بررسی های بسیار کارگران، گروه های کار و واحدهای تولیدی نمونه استان را انتخاب کردند.

در پایان این مراسم کارگران نمونه، گروه کار نمونه، واحدهای تولیدی نمونه، بسیجی نمونه کارگر و شورای اسلامی کار نمونه معرفی شدند.

در این مراسم ،عرفان کردان(پیمان غرب)، علی گلشنی (شیر و دام کنگاور)، میثم امیریان( بیستون یدک)، یوسف ذوالفقاری (محصولات لبنی حاجی بابا)، کیومرث سیفوری (پویا غرب)، مجتبی فتاح پور(آفرین باختر)، صادق شهبازی (تعاونی 2892)، کامران امیریان(سویل پلاست) و علیرضا رفعت(سویل پلاست) در بخش کارگران نمونه معرفی شدند.

در بخش گروه کار نمونه نیز محمد محرابی(پمپاژ) و محمد توختم ( تیرچه صنعتی کر) معرفی شدند.

همچنین جواد مدلل (کشت و صنعت ماهیدشت)، جهانبخش شکری (جهان فولاد غرب)، شهریار پرویزی (پویا غرب) و علیرضا سلیمانی(نورد فولاد غرب) بعنوان واحد نمونه استان کرمانشاه معرفی شدند.

در بخش بسیجی نمونه کارگرنیزفرهاد کهریزی ( سیمان غرب) و مسعود محمدی (برق منطقه ای غرب) بعنوان بسیجیان نمونه کارگری معرفی شدند.

شورای اسلامی کار فرآورده های گوشتی آفرین باختر، شورای اسلامی کار کشتارگاه مرغ پرطلایی، شورای اسلامی کار سازمان عمران شهرداری نیز بعنوان شورای اسلامی کار نمونه استان در این مراسم معرفی و تجلیل شدند.