قیمت جدید نان در قزوین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین در پی افزایش 25 درصدی یارانه نان که در آخرین پرداخت یارانه به حساب مردم واریز شده است قیمت گندم و آرد نیز افزایش یافت.



بر اساس اعلام فرمانداری قزوین بر این اساس بررسی‌های انجام شده و متناسب با این افزایش حدود20 درصد به قیمت نان افزوده شد که از روز چهارم اردیبهشت ماه ابلاغ و از روز پنجم این ماه در نانوائی ها اجرایی می شود.

بر این اساس قیمت هر قرص نان لواش سنتی از 120 تومان به 125 تومان، هر قرص نان لواش ماشینی از 75 تومان به 100 تومان و هر قرص نان تافتون نیز از100 به 125 تومان افزایش یافت.

همچنین هر قرص نان سنگک نیز که قبلا 300 تومان بود با قیمت 350 تومان فروخته می ‌شود و نان بربری با افزایش وزن چانه به 500 گرم 300 تومان عرضه خواهد شد و بربری ریزشی هم از کیلویی 500 به 650 تومان افزایش یافت.

فرمانداری قزوین از شهروندان خواسته است در صورت مشاهده هر گونه تخلف موارد تخلف را به فرمانداری اطلاع دهند.

انوری فر مدیرکل غله استان قزوین علت افزایش قیمت نان را اطلاعیه دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه های کشور اعلام کرد و اظهارداشت: با افزایش مبلغ یارانه های پرداختی سبد خانوار از سوی دولت قیمت گندم به 360 تومان افزایش یافت که بر روی قیمت آرد و نان نیز تاثیر داشت که کمیته نرخ گذاری استان قیمتهای جدید را تعیین و ابلاغ کرد.

وی در خصوص افزایش قیمت نان در سال جاری تصریح کرد: هنوز یارانه های آرد و نان بطور کامل حذف نشده و هر گونه تصمیم گیری در رابطه با نهایی کردن و آزاد کردن قیمتها منوط به تصمیم ستاد هدفمندی یارانه ها و دستور رئیس جمهور است.

انوری فر افزایش قیمت نان را در مرغوب شدن و افزایش کیفیت پخت نان موثر دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به این که قیمتها به سمت واقعی شدن دارد و مردم حق انتخاب بیشتری دارند نانوائیهعایی که نان مرغوب پخت کنند با اقبال مردم روبرو می شوند.

وی گفت: برای نانوائیهایی که مشکل بهداشتی و یا بهسازی در ماشین آلات داشته باشند تسهیلات بانکی با سود کم پرداخت خواهد شد تا نسبت به نوسازی واحد خود اقدام کنند.