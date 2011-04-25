مجموعه خبری مرکز زنجان عنوان برتر را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان همچنین معاونت خبر این مرکز در طول سال 89 با تولید 151 گزارش فاخر خبری و تولیدی (الف و ب) در بین مراکز 32 کشور رتبه دوم را به دست آورد.

عناوین اول، سوم و پنجم گزارشگران برتر کشور هم به ترتیب به خانم مریم محمدی با تولید 55 گزارش ب و یک گزارش الف، خانم معصومه امینی با 38 گزارش ب و زهرا شیرمحمدی با 27 گزارش ب از معاونت خبر مرکز زنجان رسید .

خاطرنشان می شود معاونت خبر زنجان رتبه نخست تولید گزارش های ب را از مرداد ماه تا اسفند ماه 89 در اختیار داشته است.

افتتاح فرستنده رادیویی اف ام 200 وات صائین قلعه



به همت و تلاش پرسنل واحد فرستنده های تلویزیونی و اف ام معاونت فنی صدا و سیمای مرکز زنجان و همکاری معاونت توسعه و فن آوری رسانه سازمان ، فرستنده رادیویی اف ام 200 وات به همراه سیستم آنتن رسانی تمام جهت ، در ایستگاه تلویزیونی صائین قلعه شهرستان ابهر نصب و راه اندازی شد .



در این مراسم مدیرکل مرکز زنجان خاطر نشان شد با نصب و راه اندازی این فرستنده بیش از 150 هزار نفر از اهالی شهرستانهای ابهر ، خرمدره ، هیدج ، صائین قلعه و روستاهای اطراف می توانند برنامه های رادیو زنجان را بر روی باند FM فرکانس 9/93 مگاهرتز با کیفیت مطلوب دریافت کنند .

علی اکبر رزمجوافزود: از دیگر اهدافی که ما را مصمم کرد که هر چه سریعتر راه اندازی این فرستنده انجام پذیرد ، وجود راه های اصلی کشور در این مسیر بوده که مسافران میتوانند با کیفیت بالا از برنامه های این مرکز استفاده کنند .

هزینه راه اندازی این فرستنده مبلغ 200 میلیون ریال است که از اعتبارات ملی سازمان صدا و سیما استفاده شد.

نمایش مذهبی "یاس‌کبود" در زنجان به روی صحنه می ورد

نمایش مذهبی "یاس‌کبود" به‌مناسبت شهادت حضرت فاطمه‌زهرا(س) از 10 اردیبهشت‌ماه امسال به مدت 5 روز و با همکاری حوزه هنری زنجان، در شهرستان‌های ابهر و هیدج به روی صحنه می‌رود.

مضمون این نمایش به نویسندگی و کارگردانی امید کردلو، از زمان رحلت حضرت پیامبر اعظم (ص) آغاز و با شهادت حضرت فاطمه‌زهرا(س) پایان می‌پذیرد.

در این نمایش بیش از 60 بازیگر حضور دشته و صحنه‌های مختلف نمایش را به تصویر می‌کشند که در آن بازیگرانی چون: نرگس نقی‌لو، هانیه موسوی، محدثه عربلو، مهسا نقی‌لو، سمانه صالحی، فاطمه محمدعلی، زهرا عسگری، مریم محمدی، نسترن عربلو، سحر سلیمی، افشین امام، مهدی شقاقی، داود نجفی، بهزاد مظفری، فرناز آقاولی، فاطمه ملک‌محمدی، سمانه دادگر، ماجده یارقلی، زهرا آراسته، سپیده صالحی، مرضیه محمدی، هما صالحی، فاطمه محمدی و میثم عسگری به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین در این برنامه، مستانه عسگری طراحی لباس و امیدکردلو طراحی صحنه، راشد کرمی موسیقی و آهنگ و حامد مشهدی اجرای مداحی را بر عهده خواهند داشت.

گشایش نمایشگاه تصویرسازی و انیماتور در نگارخانه مولانا عاصم‌ زنجانی

نمایشگاه تصویرسازی و انیماتور "نوروز عباسی" در محل نگارخانه مولانا عاصم زنجانی حوزه هنری زنجان گشایش می‌یابد. این نمایشگاه در رشته‌های تصویرسازی، کاریکاتور، فضاسازی و در 40 اثر به معرفی آثار نوروز عباسی، یکی از هنرمندان تصویرساز و انیماتور خواهد پرداخت.

نمایشگاه فوق، به‌همت واحد انیمیشن حوزه هنری زنجان، از 8 تا 15 اردیبهشت‌ماه در نگارخانه عاصم زنجانی حوزه هنری زنجان برگزار می‌شود. این نمایشگاه، صبح‌ها از ساعت 10 تا 13 و بعداز ظهرها نیز از ساعت 16 تا 19، آماده استقبال از بازدیدکنندگان است.

چاپ مجموعه نفیس آثار هنرمند زنجانی

مجموعه نفیسی از آثار نقاشی "حمیدرضا جزء‌پناهی"، از هنرمندان زنجانی، به‌زودی و به‌همت حوزه هنری استان زنجان، به چاپ خواهد رسید که شامل 13 اثر با موضوع پرندگان می‌باشد.

این هنرمند، متولد 1338 در زنجان، از سال 1353 به صورت حرفه‌ای به نقاشی پرداخته و از سال 56 نیز به خاطر علاقه بسیار زیاد وی به طبیعت و محیط زیست، رشته پرنده‌نگاری را هم به حوزه فعالیت خود اضافه کرده است.