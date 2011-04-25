باقری به دیدار کاشانی رفت/ نماینده فدراسیون فوتبال در باشگاه پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سایت باشگاه پرسپولیس نحوه تسویه حساب باقری با باشگاه یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. کاشانی همچنین از آخرین وضعیت کریم باقری سوال کرد و برنامه‌های وی جویا شد. کاپیتان سابق سرخپوشان نیز در این جلسه از برنامه‌های تمرینی هر روزه خود در مجموعه انقلاب خبر داد.

در پایان نیز مقرر شد جلسه ای با حضور حبیب کاشانی، معاون مالی باشگاه و کریم باقری برای بررسی وضعیت قرارداد و نحوه تسویه مالی این بازیکن برگزار شود.

خبر دیگر از باشگاه پرسپولیس اینکه نماینده فدراسیون فوتبال جهت بررسی فعالیت های این باشگاه و امکانات آن و حضور سرخپوشان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، ساختمان این باشگاه را مورد بازدید و بررسی قرار داد." مهدی " به همراه محمد رسایی، مشاور اجرایی باشگاه پرسپولیس پس از بازدید از باشگاه به اتفاق، عازم کمپ سرخپوشان در مجموعه ورزشی درفشی فر شدند و از کلیه بخش های این مجموعه دیدن کرده و ابراز رضایت نمودند.