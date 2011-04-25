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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۴۴

دو خبر از پرسپولیس/

باقری به دیدار کاشانی رفت/ نماینده فدراسیون فوتبال در باشگاه پرسپولیس

باقری به دیدار کاشانی رفت/ نماینده فدراسیون فوتبال در باشگاه پرسپولیس

کریم باقری ظهر امروز دوشنبه با حضور در دفتر سرپرست باشگاه پرسپولیس با وی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سایت باشگاه پرسپولیس نحوه تسویه حساب باقری با باشگاه یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. کاشانی همچنین از آخرین وضعیت کریم باقری سوال کرد و برنامه‌های وی جویا شد. کاپیتان سابق سرخپوشان نیز در این جلسه از برنامه‌های تمرینی هر روزه خود در مجموعه انقلاب خبر داد.

در پایان نیز مقرر شد جلسه ای با حضور حبیب کاشانی، معاون مالی باشگاه و کریم باقری برای بررسی وضعیت قرارداد و نحوه تسویه مالی این بازیکن برگزار شود.
 
خبر دیگر از باشگاه پرسپولیس اینکه نماینده فدراسیون فوتبال جهت بررسی فعالیت های این باشگاه و امکانات آن و حضور سرخپوشان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، ساختمان این باشگاه را مورد بازدید و بررسی قرار داد." مهدی " به همراه محمد رسایی، مشاور اجرایی باشگاه پرسپولیس پس از بازدید از باشگاه به اتفاق، عازم کمپ سرخپوشان در مجموعه ورزشی درفشی فر شدند و از کلیه بخش های این مجموعه دیدن کرده و ابراز رضایت نمودند.
 
نماینده فدراسیون پس بررسی و بازدید از امکانات و تجهیزات مجموعه ورزشی درفشی فر گفت: کمپ این مجموعه فراتر از انتظار بود و از امکانات خوب و مناسبی برخوردار است.
کد مطلب 1297509

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