به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته سی و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز دوشنبه بین تیم‌های سپاهان اصفهان و صبای قم در حال برگزاری است که در پایان نخست دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در این دیدار که از ساعت 17 با قضاوت البرز حاجی پور در ورزشگاه فولاد‌شهر آغاز شده است، هادی عقیلی مدافع تیم سپاهان اصفهان تنها بازیکن اخطاری این نیمه بود.

ضمن اینکه کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان به همراه عباس ترابیان در ورزشگاه فولادشهر حضور یافته و این دیدار را از نزدیک تماشا می‌کند.