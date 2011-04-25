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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

جاعل کلاهبردار در اراک دستگیر شد

جاعل کلاهبردار در اراک دستگیر شد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: فردی با معرفی خود به عنوان نماینده یکی از نهادهای کشوری وعده اخذ وام های کلان برای افراد به خصوص زنان سرپرست خانوار می داده که با هوشیاری مردم توسط پلیس امنیت دستگیر شد.

احمد احدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با دستگیری این فرد و تحقیقات به عمل آمده مشخص شد متهم ضمن ارتباط با افراد مختلف که اغلب بانوان بودند نه تنها وامی برای آنها اخذ نکرده بلکه از باز پرداخت پول انها نیز امتناع و نسبت به ایجاد مزاحمت برای قربانیان خود اقدام می کرده است.

وی افزود: این کلاهبردار پس از جلب اعتماد قربانیان خود مبالغ 100 تا یک میلیون تومانی بابت انجام تشریفات اداری دریافت می کرده است.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در این رابطه تا کنون پنج نفر شاکی شناسایی و به پلیس امنیت احضار شده اند.

وی گفت: بررسی سوابق متهم نشان می دهد وی پنج فقره سابقه مشارکت در سرقت، جعل اسناد و کلاهبرداری را قبلا در پرونده خود دارا بوده که با توجه به احتمال افزایش شکایات و دستگیری همدستان احتمالی اش، متهم با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.
 

کد مطلب 1297513

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