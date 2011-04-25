ملتهای مسلمان از فرسایشی شدن حرکت انقلابی خود جلوگیری نمایند

به گزارش خبرنگار مهر در پایان تجمع امروز دانشجویان در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا در تهران قطعنامه پایانی قرائت شد که متن کامل آن به شرح ذیل است.

در پنجم اردیبهشت ماه 1359 یکی از مهمترین معجزات الهی در مقابل جنود ابلیس به نمایش گذاشته شد.

پنجم اردیبهشت ماه 1359 بازتولید واقعه عام الفیل بود که جنود الهی بر جنود شیطانی غلبه کرد و نصرت و قدرت الهی سپاه اهریمن را به اعماق زباله دادن تاریخ فرستاد.

پنجم اردیبهشت ماه 1359 دومین شکست پی در پی امپریالیسم، از انقلاب اسلامی مستضعفین بود که روح امید به نصرت الهی را در نهاد یکایک ملت مسلمان ایران بارور نمود.

پنجم اردیبهشت ماه 1359 یادآور غزه بدر در صدر اسلام بود که ملائک الهی به کمک سپاهیان حق شتافتند و آبروی پیامبر و نهال نوپای اسلام برای همیشه تاریخ حافظ و نگهبان شدند. این نقش در صحرای طبس به شن های بیابان سپرده شده و آنان مامور هلاکت نمرودیان زمان شدند.

پنجم اردیبهشت ماه 1359 رویارویی فقر و غنا، توکل و تظلم و مصداق عینی ان تنصراله ینصرکم بود.

پنجم اردیبهشت ماه 1359 نقطه شروع شکستن هیمنه نظامی آمریکا در دوران جنگ سرد بود.

پنجم اردیبهشت ماه 1359 برای دومین بار رئیس جمهور وقت آمریکا به خاطر اقتدار انقلاب اسلامی گریه کرد و پذیرای شکست نظامی و سیاسی به صورت توامان شد.

حادثه پنجم اردیبهشت ماه 1359 فوران غضب و خشم استکبار از انقلاب اسلامی بود که به بدترین و خشن ترین وجه ممکن بروز کرد.

ما دانشجویان مسلمان ضمن اعلام برائت همیشگی از هیبت و قدرت پوشالی آمریکای جهانخوار با تاکید بر مواضع بنیانگذاران و نسل اول انقلاب اسلامی ایران، مواضع خود را به شرح ذیل اعلام می داریم:

1- ما بر این باوریم که از شروع انقلاب اسلامی تاکنون هر روز قدرت پوشالی آمریکا در جهان رو به افول نهاده است و در عوض روح اسلام انقلابی، الهام بخش مستضعفین و مسلمانان جهان گردیده است و این تقابل به مثابه مبارزه حق و باطل در جهان معاصر همچنان ادامه دارد.

2- ابداع مفهوم استکبار به جای واژه امپریالیسم توسط انقلاب اسلامی به این دلیل صورت گرفت که زوایای غیراقتصادی امپریالیسم جهانی نیز برای ملت های آزاده جهان هویدا گردد. لذا همچنان دولت آمریکا را در ابعاد سیاسی، نظامی، فرهنگی، رسانه ای و اقتصادی مصداق کامل استکبار می دانیم و ملت های مسلمان منطقه را به هشیاری بیشتر در مقابل توطئه های پیچیده استکبار دعوت می نماییم.

3- ما بر این باوریم که تدریجی و فرسایشی شدن قیام های مردمی در منطقه عربی - اسلامی باعث ورود آمریکا به صحنه مدیریت آن شده است و دولت های غیرمردمی با باج دهی به غر در صدد حفظ تخت و تاج خویش می باشند. لذا از ملت های مسلمان می خواهیم برای حبس آخرین نفس های دیکتاتورها از فرسایشی شدن حرکت انقلابی خویش جلوگیری نمایند و جهت گیری های اساسی خود را به سمت مبارزه با استکبار سوق دهند.

4- ماجرای غمبار بحرین سندی گویا بر دوگانگی حقوق بشر و دموکراسی در نزد غرب و آمریکاست. مواضع دوگانه آمریکا در بحرین را تابلو و نماد رسوایی غرب در منطقه می دانیم و از وهابیت حاکم بر حرمین شریفین می خواهیم بیش از این خود را در چشم ملت های مسلمان خوار و ذیل ننمایند و این موضوع را بفهمند که حرکت رو به رشد مسلمانان آگاه شده، قابل توقف نخواهد بود.

5- از دست اندرکاران دولت جمهوری اسلامی ایران مصرانه می خواهیم به جای پرداختن به حواشی بیهوده، تمرکز قوای ذهنی و دیپلماسی خود را بر مسئله بیداری اسلامی متمرکز نمایند و از فرصت موجود برای سیراب کردن تشنگان حقیقت اسلام ناب محمدی(ص) بهره جویند.

در پایان آمادگی خود را برای دفاع همه جانبه از قیام های اسلامی و مردمی در جهان اسلام اعلام می داریم و فرصت موجود را حاصل سالها تلاش و فداکاری علمای اسلامی می دانیم.

بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران

