جشنواره فیلم کیش سینماگران را با دردهای مشترک آشنا می کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جزیره کیش، اولین نشست تخصصی جشنواره فیلم کیش با عنوان میراث مشترک آینده مشترک از منظر سینما صبح امروز دوشنبه 5 اریبهشت ماه با حضور محمد علی نجفی تهیه کننده و کارگردان سینما، محمد علی حسین نژاد تهیه کننده سینما و استاد دانشگاه و مسعود جعفری جوزانی کارگردان سینمای ایران و با مدیریت کامران ملکی در مرکز همایشهای خلیج فارس جزیره کیش برگزار شد.

محمد علی حسین نژاد: برای رسیدن به میراث مشترک ابتدا باید مفهوم آن را درک کرد

محمد علی حسین نژاد تهیه کننده سینما و استاد دانشگاه در ابتدای این نشست با اشاره به شعار جشنواره فیلم کیش و همچنین موضوع نشست گفت: مهمترین اصل درباره میراث مشترک رسیدن به مفهوم این کلمه و این جمله است و اینکه میراث مشترک چیست؟

وی ادامه داد: میراث مشترک از سرنوشتهای مشترک نشات می گیرد. هر چند گاهی این میراث مشترک مانند تعصبات قومی شکل منفی به خود می گیرد.

حسین نژاد با اشاره به نقش سینما در جهان امروز و تاثیر آن بر فرهنگها و میراث کشورها گفت: گرایش امروز در صنعت سینما به سمت تمرکزهای منطقه ای است و به همین دلیل است که امروز بسیاری از کشورهای که سینما نداشته اند بدنبال سرمایه گذاری در سینما هستند و در آینده نزدیک نقاطی در دنیا محوریت اداره امور تولید در سینما را بر عهده خواهند گرفت.

وی ادامه داد: بخشی از هالیوود از آمریکا خارج و به اروپا و کانادا و جنوب شرق آسیا منتقل می شود و در حالی که این اتفاق بسیار مهم است اما در آسیا از این مسئله غفلت شده است و کشورهای منطقه باید سهمی در ساختار کلی سینما داشته باشند.

حسین نژاد با تاکید بر اهمیت نقش سینما در حفظ میراث مشترک افزود: باید به مشترکات خود توجه ویژه داشته باشیم و از طرفی از پتانسیلهای خود نهایت استفاده را ببریم به طور مثال بازار موجود در منطقه بازار کوچکی نیست و باید این بازار را با تولیدات مشترک تقویت کرد.

جوزانی: فرهنگی زنده و پویا است که به تغییرات و نیاز روز پاسخ بدهد

مسعود جعفری جوزانی کارگردان سینمای ایران نیز با اشاره به نقش تاثیرگذار میراث و اشتراکات گذشته در زندگی امروز جوامع گفت: باید ابتدا از خود بپرسیم که این اشتراکات در گذشته چه تاثیری بر زندگی فعلی ما می گذارد و در آینده نیز چه نقشی را باید ایفا کند و اصولا این اشتراکات چه مسائلی می تواند باشد.

جوزانی با اشاره به حرکتهای هماهنگ مردم نقاط مختلف دنیا در مسائل مشترک گفت: امروز به دلیل وجود ابزار ارتباطی قوی مردم نقاط مختلف دنیا به راحتی با هم ارتباط برقرار می کنند و دردهای یکدیگر را می بینند و این درد مشترک به آنها قدرت می دهد و همین امر باعث می شود تا فرهنگ از مزرهای جغرافیایی رد شود.

جوزانی با تاکید بر مانا بودن فرهنگ گفت: فرهنگی مانا و باقی است که پویا و تاثیرگذار باشد و برای مانا بودن نیز نیاز به سرمایه گذاری دارد تا بتواند خود را به روز نگهدارد. امروز سرعت تغییر ارتباط تغییر روش و ساختار زندگی را به دنبال داشته است و در این میان فرهنگهای برنده هستند که پاسخگویی نیاز جدیدی باشند و در حیطه فرهنگی پاسخگویی تغییرات باشد زیرا پاسخهای کهنه دیگر کارکرد ندارد.

جوزانی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم کیش و نقش آن در پویا فرهنگ در منطقه ادامه داد: لذا جشنواره ای مانند کیش می تواند از این اشتراکات فرهنگی استفاده کند و یک داد و ستد فرهنگی را ایجاد و پلی ارتباطی بین فیلمسازان بوجود بیاورد تا فیلمسازان به دردهای یکدیگر آشنا شوند و آن را گسترش دهند.

وی ادامه داد: باید برای رسیدن به این امر به راهکارهای عملی و تفاهمنامه های عملی رسید تا فیلمسازان جوامع مختلف وارد کشورهای خود یکدیگر شوند و فیلمهای خود را بسازند.

جوزانی با اشاره به لزوم پیوند میراث گذشته با واقعیتهای امروز جهان افزود: به دلیل اینکه زبان غالب بسیاری از فعالیتهای علمی زبان انگلیسی است و بسیاری از فرهنگها از این زبان تاثیر گرفته اند در 10 سال آینده بسیاری از خرده فرهنگها از بین می روند و برای جلوگیری از این امر راهی نداریم جز اینکه یک قدرت بزرگ منطقه ای و مشترک بوجود بیاوریم تا بتوانیم فرهنگ مقتدر درست کنیم و جلوی استعمار نوین را بگیریم.

وی ادامه داد: در این راه باید کسانی که اراده تولید فیلم در منطقه را در دست دارند یعنی دولتمردان تلاشهای زیادی بکنند و باید آزادی های تشکیلاتی و صنفی بیشتر شود زیرا در صورتی که چنین امری اتفاق نیفتد دولتها بیش از ملتها زیان می بینند و به دنبال آن ملتها نیز زیان می بینند هرچند میلتها می توانند زیان خود را جبران کنند.

محمد علی نجفی کارگردان و تهیه کننده سینما نیز با اشاره به نقش تکنولوژی بر جوامع گفت: امروز از دیدگاه جوانان این تکنولوژی است که زبان مشترک و وجه مشترک و راه ارتباطی فرهنگها است اگر هنرهای قبلی ریشه در سنتی داشتند سینما مولود مدرنیته است که با تکنولوژی رابطه دارد و شناخت تکنولوزی به شناخت سینما کمک می کند.

وی با اشاره به جشنواره سینمایی فیلم کیش افزود: سینما راه و چگونگی حرف زدن با فرهنگها را بیان می کند و می تواند جوامع را از پوچی که بخشی از آنها به آن دچار شده اند رها کند.