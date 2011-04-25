مسئولان پژوهشی وزارت ارشاد و سازمان میراث فرهنگی به توافق رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مسئولین پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت ارشاد گفت: همکاری پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات با پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی در نهایت می‌تواند هم افزایی ویژه ای را به همراه داشته باشد و علاوه بر آن از موازی کاری جلوگیری خواهد کرد و تعامل هر چه بیشتر نهادهای دولتی را امکان پذیر می‌نماید.

تهمینه دانیالی، در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر از فعالیت‌های انجام شده در پژوهشکده هنرهای سنتی – اسلامی وزارت ارشاد گفت: همکاری و هم افزایی فعالیت‌های نهادهای مرتبط با پژوهش در بخش هنر می‌تواند آثار و برکات خوبی را برای جامعه به همراه داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی که در خرداد ماه سال جاری در مصلی تهران برگزار می‌شود چنین اقدامی را در راستای معرفی صنایع دستی و هنر کشورمان به سایر کشورها را مثبت ارزیابی نمود و بر مشارکت پژوهشگاه وزارت ارشاد در این نمایشگاه نیز تاکید نمود.

وی همچنین در خصوص به برگزاری همایش هنر اسلامی که قرار است توسط پژوهشکده هنرهای سنتی – اسلامی وزارت ارشاد در آذر ماه سال جاری برگزار شود این اقدام را قابل توجه دانست و ادامه داد: پژوهشکده میراث نیز دنبال است همایش هنر شیعی را در شهر تبریز برگزار نماید و نهادهای پوهشی دولتی می‌توانند در این موارد با یکدیگر همکاری نمایند.

دانیالی همچنین بر تعامل حوزه و دانشگاه نیز تاکید کرد و اظهار داشت: این تعامل در نهایت بسیار موثر خواهد بود و جدا دانستن این دو حوزه از یکدیگر امری اشتباه است.

حاکم ساختن گفتمان دینی در عرصه هنر از ضرورت‌های جامعه ایران است

در بخش دیگری از این جلسه عباس مقتدایی، رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی – اسلامی وزارت ارشاد با تشریح فعالیت‌های انجام شده در بخش پژوهش هنرهای سنتی – اسلامی گفت: تبیین دیدگاه‌های اسلامی و دینی در عرصه هنر و حاکم ساختن گفتمان دینی در عرصه هنر از ضرورت‌های جامعه ایران است که در صورت تحقق آن می‌تواند الهام بخش سایر جوامع اسلامی و حتی غیر اسلامی باشد.

رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی – اسلامی وزارت ارشاد همچنین برگزاری همایش ملی هنر اسلامی را نیز از برنامه‌های این پژوهشکده دانست که در نوع خود قابل توجه است.

در ادامه این جلسه معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تشریح اقدامات این مرکز پژوهشی پرداخت و اقدامات پژوهشکده هنرهای سنتی – اسلامی وزارت ارشاد را قابل تقدیر دانست و آن را نشانه اهتمام جدی پژوهشگاه به عرصه هنرهای سنتی و اسلامی قلمداد نمود.

حمید اخوان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: این پژوهشگاه می‌تواند در قالب یک تفاهم نامه و با معرفی رابطینی میان پژوهشکده میراث و پژوهشگاه چند طرح را به صورت مشترک به انجام برسانند و این موضوع آغازی برای تعاملات و همکاری‌های آتی باشد.

وی ادامه داد: در سال جاری پژوهشکده هنرهای سنتی – اسلامی اصفهان نزدیک به سی نشست تخصصی دارد که مجموع این نشست‌ها قابل استفاده است و در این راستا نیز می‌تواند همکاری ویژه‌ای میان این دو پزوهشکده باشد که به طور قطع این همکاری بسیار مفید خواهد بود و از طرف دیگر از موازی کاری نیز جلوگیری خواهد کرد.

در ادامه این جلسه معاون اجرایی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت ارشاد، علی سروری نیز توجه به سایر استان‌ها برای اهتمام به امر تحقیق را از برنامه‌های این پژوهشگاه دانست و گفت: در حال حاضر در سه استان اصفهان، قم و مشهد ما دارای پژوهشکده هستیم که هر یک از این پژوهشکده‌ها بر اساس فضای آن استان تعریف شده است.

سروری همچنین در خصوص حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی این موضوع را امری مثبت تلقی و خاطر نشان کرد: البته این امر نیازمند بستر سازی‌های فرهنگی است.