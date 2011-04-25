668 انشعاب برق در فراهان واگذار شد

جواد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در سال گذشته 624 انشعاب خانگی ، 12 انشعاب عمومی ، 5 انشعاب کشاورزی ، 3 انشعاب صنعتی و در دیگر مصارف 44 انشعاب به مشترکان برق این شهرستان اضافه شده است.

وی با اشاره به این که جمع آوری انشعابات غیر مجاز با هدف قانونمند کردن این انشعابات، کاهش تلفات، پایدارسازی شبکه و توزیع برق مطمئن صورت می پذیرد، افزود: 203 انشعاب غیر مجاز برق در سال گذشته در شهرستان فراهان شناسایی شده است ،که از این تعداد انشعاب غیر مجاز 33 انشعاب غیر مجاز برق به دادگاه معرفی و 24 انشعاب نیز جمع آوری شده و اقدامات لازم جهت بررسی مابقی این انشعابات ادامه دارد.

حیدری سی پی توزیع بروشور نحوه محاسبه برق خانگی بعداز هدفمندی سازی یارانه ها ، استفاده از لامپ های کم مصرف ، برگزاری کلاسهای توجیهی و آموزشی اصناف و آموزش های مدیریت مصرف برق را از جمله اقدامات انجام شده در راستای فرهنگ اصلاح الگوی مصرف برق عنوان کرد.

وی تعمیر63 کیلومتراز خطوط شبکه برق، شاخه بری درختان مزاحم در طول مسیر شبکه به میزان هشت هزارو 139 متر، تعویض 984 مقره سرامیکی به سیلکونی، بارگیری 284 دستگاه پست،وبرق رسانی به روستای کردآباد را از جمله فعالیت های اداره برق فراهان طی سال گذشته برشمرد.

