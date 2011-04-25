دعوت ورزشکاران لرستانی به تیم ملی / انتخابات هیئت باستانی و کبدی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، انتخابات دو هیئت ورزشی کبدی و باستانی استان رستان صبح دوشنبه در محل اداره کل تربیت بدنی استان لرستان برگزار شد.

بنابر این گزارش در این انتخابات هیئت باستانی استان لرستان که با حضور دو کاندیدا برگزار شد در پایان با رای اعضای مجمع غلام چنگیزیان با 15 رای به مدت چهار سال بعنوان رئیس هیئت باستانی این استان انتخاب شد.

همچنین مجمع انتخاباتی هیئت کبدی استان لرستان با حضور تنها یک کاندیدا صبح دوشنبه در محل اداره کل تربیت بدنی این استان برگزار شد.

بنابر این گزارش در پایان انتخابات این هیئت علی راستگو با کسب 19 رأی به مدت چهار سال به عنوانرئیس هیئت کبدی استان لرستان منصوب شد.

جودوکار لرستانی به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، کادر فنی تیم ملی جودوی جوانان کشورمان رضا جهانگیری مجد، جودو کار لرستانی را در وزن 100 کیلوگرم به اردوی آمادگی تیم ملی که از 5 اردیبهشت ماه در سالن شهید افراسیابی تهران آغاز شده است دعوت کرد.

تیم ملی جوانان خود را برای شرکت در پیکارهای قهرمانی آسیا که آبان ماه در قزاقستان برگزار می شود آماده می کند.

نوجوان لرستانی به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شد

بنابر این گزارش همچنین پیمان یار احمدی، کشتی گیر وزن 58 کیلوگرم با کسب عنوان دوم در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی نوجوانان کشور به اردوی تیم ملی برای شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی دعوت شد.

موفقیت تیم ورزشهای سه گانه جوانان لرستان

تیم ورزشهای سه گانه جوانان لرستان در رقابتهای قهرمانی کشور سوم شد.

بنابر این گزارش در این مسابقه ها که با شرکت 25 تیم از سراسر کشور و به مدت 2 روز در جزیره قشم برگزار شد تیم های زنجان و اصفهان عنوان های اول و دوم را به خود اختصاص دادند.

مسابقات ورزشهای سه گانه قهرمانی کشور در 750 متر شنا، 20 کیلومتر دوچرخه سواری و پنج کیلومتر دو صحرانوردی برگزار شد.

بروجرد، میزبان فوتبال جوانان دسته دوم کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان بروجرد میزبان مرحله نخست رقابتهای گروه چهارم فوتبال جوانان دسته دوم کشور خواهد بود.

در این مسابقات که از هشتم تا چهاردهم اردیبهشت با شرکت 7 تیم شهید کاووسی خرمشهر، علوم ایلام ، شهرداری کاشان، سرخپوشان سهند تهران، منتخب کرمانشاه، نفت امیدیه و شهرداری بروجرد در ورزشگاه شهید علی بیات این شهر برگزار می شود، دو تیم به مرحله دوم راه می یابند.

در مرحله اول مسابقه های فوتبال جوانان دسته دوم کشور 42 تیم در 6 گروه با هم رقابت می کنند که در مجموع 12 تیم به مرحله دوم و در پایان دو تیم برتر به مسابقات فوتبال دسته اول کشور راه خواهند یافت.