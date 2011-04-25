اخبار کوتاه از اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد از تأسیس 2موسسه قرآنی در این شهرستان خبر داد.

یعقوب فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد اظهار داشت: هم اکنون 5 موسسه قرآنی فعال در حوزه های مختلف قرآنی برنامه های قرآنی این شهرستان را ساماندهی می کند.

وی با اشاره به جمعیت قرآنی بالا در شهرستان بروجرد، ادامه داد: در این راستا با هماهنگیهای صورت گرفته با اداره کل تبلیغات اسلامی برنامه تاسیس دو موسسه دیگر در شهرستان بروجرد در دست اقدام است که امیدواریم در آینده ای نزدیک فعالیت های قرآنی خود را شروع کنند.

کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد تصریح کرد: باید یا یک برنامه ریزی مدون و کارشناسی شده فعالیت های موسسات قرآنی را به سوی تخصصی شدن سوق داد.

دیدار مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان با روحانیون مستقر در دلفان

مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان در دیدار با روحانیون مستقر شهرستان دلفان مسائل و مشکلات حوزه های استقرار آنها را مورد بررسی قرار داد.

بنابر این گزارش در این دیدار حجت الاسلام علی خادمی در سخنانی اظهار داشت: روحانیون مستقر باید نقش مهمی را در توسعه و ترویج مسائل فرهنگی در بین روستائیان و مناطق محروم ایفا کنند.

وی افزود: فعالیت های تبلیغی مبلغان اگر با مخاطب شناسی همراه باشد، موجب می‌ شود مردم با وظایف و محدوده احکام شرعی بهتر آشنا شوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: بحث و بررسی پیرامون مسلک های نو ظهور، عرفانهای تازه و ذکر دلایل منطقی و صحیح برای رد و ابطال آنها یکی دیگر از وظایف روحانیون مستقر در مناطق تبلیغی است.

ثبت نام 200 نفر در آزمون تربیت معلم قرآن شهرستان سلسله

کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سلسله در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت نام بیش از 200 نفر در آزمون ورودی دوره های تربیت معلم قرآن کریم در این شهرستان خبر داد.

علی صدوقی ادامه داد: تعداد 215 نفر در آزمون ورودی دوره های تربیت معلم ثبت نام کرده اند که از این تعداد، 94 نفر در آزمون ورودی تربیت معلم مفاهیم سطح یک، 91 نفر در تربیت معلم پیش دبستانی، 8 نفر در تربیت معلم تجوید و 22 نفر نیز در دو رشته مختلف می باشند.

وی افزود: آزمون ورودی این دوره ها به طور همزمان در تاریخ پنجشنبه 8 اردیبهشت ماه در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سلسله برگزار خواهد شد.

500 بسته فرهنگی در شهرستان بروجرد توزیع شد

کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد از توزیع 500 محصول و بسته فرهنگی در فروردین ماه سال جاری در این شهرستان خبر داد.

یعقوب فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد در این رابطه اظهار داشت: در فروردین ماه سال جاری بیش از 500 نسخه محصول فرهنگی شامل کتب، مجله، بروشور و سی دی های فرهنگی و دینی در بین فعالان فرهنگی این شهرستان توزیع شد.

وی افزود: توزیع محصولات فرهنگی به منظور افزایش بینش دینی و به روز شدن اطلاعات فرهنگی این نیروها صورت گرفته که با استقبال گروههای هدف مواجه شده است.

50 جلد قرآن کریم به مساجد روستایی پلدختر اهداء شد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان از اهداء 50 جلد قرآن کریم به مساجد روستاهای رنگین بان و تیمور آباد شهرستان پلدختر خبر داد.

حجت الاسلام سید نصرت الله موسوی در این رابطه توضیح داد: این اقدام به منظور رونق گرفتن جلسات قرآن و تشویق و ترغیب علاقه مندان به کلام وحی صورت گرفت.

وی افزود: این قرآنها در میان مساجد روستاهای رنگین بان، تیمور آباد و جلسات قرآنی که به طور منظم و هفتگی برنامه قرآنی دارند توزیع و اهداء شد.

دیدار مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان با امام جمعه شهرستان دلفان

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، در دیدار مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان با امام جمعه شهرستان دلفان وضعیت فرهنگی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار حجت الاسلام علی خادمی مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان ضمن تسلیت ایام فاطمیه،گفت: معارف و بینش اسلامى باید با توجه به نیازمندى‌هاى زمان و مسائل مورد نیاز جوانان تبیین شود و پرداختن به این موضوعات، نـقـش مهمى در گرایش جوانان به ارزش‌هاى اسلامى و فاصله گرفتن آنان از ارزش‌ و فرهنگ منحط غربى دارد.

وی افزود: انتقال فرهنگ عقلانی و فطری اسلام ناب بر عهده مدیران و فعالان حوزه فرهنگی و تبلیغی است که امیدواریم با همکاری و همدلی دستگاه های فرهنگی بتوانیم فرهنگ اصیل و انسان ساز اسلامی را به طور صحیح و اصولی به جامعه به ویژه قشر جوان و نوجوان انتقال دهیم.

سید حسین حسینی امام جمعه شهرستان دلفان نیز در ادامه این جلسه ضمن تقدیر از فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مراکز فرهنگی و تبلیغی بهترین مجموعه هایی هستند که می توانند در فرهنگ سازی و انتقال صحیح فرهنگ اسلامی در جامعه با همدلی بسیار موثر و مفید ظاهر شوند.