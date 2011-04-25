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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۳۶

112 کیلومتر شبکه فشار ضعیف در استان مرکزی تعمیر شد

112 کیلومتر شبکه فشار ضعیف در استان مرکزی تعمیر شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر تعمیرات شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: تاکنون از 206کیلومتر طول خطوط شبکه های برق استان مورد بازدید قرار گرفت و 112 کیلومتر آن تعمیر شد.

محمود فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اجرای این تعمیرات علاوه بر بهینه سازی انتقال انرژی، صرفه جویی را به دنبال دارد.

وی تبدیل شبکه سه سیمه به پنج سیمه، برکناری شبکه، رفع سیم پارگی، رگلاژ تیر 9 متری، رگلاژ سیم،ترمیم اصلی دررفتگی، تعویض سیم فرسوده، قطع برقهای غیر مجاز، ترمیم جمپر سوختگی،ا صلاح جمپر با نصب کلمپ، تعویض تیر شکسته ، اصلاح انشعاب مشترکین، رفع ضعف ولتاژ، نصب جلوبر، شاخه زنی، اصلاح راک و اتریه، تعویض مقره، نصب خازن، ولتاژگیری و ترمیم ارت را از جمله اقدامات انجام شده در راستای تعمیرات خطوط شبکه فشار ضعیف برق عنوان کرد.

فرجی در پایان هدف از اجرای فعالیت های بهره برداری را کاهش تلفات، پایدارسازی شبکه و توزیع برق مطمئن به مشترکین استان عنوان کرد.

کد مطلب 1297527

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