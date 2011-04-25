112 کیلومتر شبکه فشار ضعیف در استان مرکزی تعمیر شد

محمود فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اجرای این تعمیرات علاوه بر بهینه سازی انتقال انرژی، صرفه جویی را به دنبال دارد.

وی تبدیل شبکه سه سیمه به پنج سیمه، برکناری شبکه، رفع سیم پارگی، رگلاژ تیر 9 متری، رگلاژ سیم،ترمیم اصلی دررفتگی، تعویض سیم فرسوده، قطع برقهای غیر مجاز، ترمیم جمپر سوختگی،ا صلاح جمپر با نصب کلمپ، تعویض تیر شکسته ، اصلاح انشعاب مشترکین، رفع ضعف ولتاژ، نصب جلوبر، شاخه زنی، اصلاح راک و اتریه، تعویض مقره، نصب خازن، ولتاژگیری و ترمیم ارت را از جمله اقدامات انجام شده در راستای تعمیرات خطوط شبکه فشار ضعیف برق عنوان کرد.

فرجی در پایان هدف از اجرای فعالیت های بهره برداری را کاهش تلفات، پایدارسازی شبکه و توزیع برق مطمئن به مشترکین استان عنوان کرد.