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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۵۱

اختصاصی مهر/

افزایش 13 درصدی قیمت نان در گلستان

افزایش 13 درصدی قیمت نان در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها قیمت انواع نان در استان گلستان بین 12.5 تا 13 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بر اساس اعلام مدیرکل دهفتر هماهنگی اقتصادی استانداری گلستان، نرخ نان بربری به ازای هر قرص 250 ریال و نرخ نان لواش 100 ریال افزایش یافت.

یدالله وفایی عصر دوشنبه در این زمینه گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از اول دیماه سال قبل، قیمت انواع نان و آرد تغییر یافت.
 
وی اظهار داشت: در مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها،هر کیلوگرم گندم به قیمت 250 تومان تحویل کارخانجات آرد شد و هر کیلوگرم آرد نیز به قیمت 300 تومان به خبازان تحویل داده شد.
 
وی خاطرنشان کرد: بر آن اساس، قیمت هر قرص نان بربری 200 تومان، لواش 75 تومان و سنگگ نیز 300 تومان شده بود.
 
به گفته وفایی، در مرحله دوم که اصلاح قیمت گندم و آرد مطرح شد، قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان 360 تومان تعیین شد و قیمت آرد نیز متناسب با قیمت گندم تعیین شد.
 
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان بیان داشت: در مرحله دوم تصمیم بر این گرفته شد که مبلغ یارانه های نان حدود 25 درصد معادل هزار تومان در ماه افزایش داده شد.
 
وی عنوان کرد: این تغییرات باعث شد که قیمت نان نیز تغییر یابد و  حدود 12.5 تا 13 درصد در قیمت نان تغییر حاصل شد.
 
وفایی افزود: بر اساس نرخ مصوب قیمت نان بربری از 200 تومان به 225 تومان و هر قرص نان لواش نیز از 75 تومان به 85 تومان افزایش یافت.
 
وی اظهار داشت: قیمتهای جدید نان از روز دوشنبه در خبازیهای سراسر استان اعمال می شود.
 
دو هزار و 35 واحد خبازی در گلستان وجود دارد.
کد مطلب 1297529

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