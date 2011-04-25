سومین پیروزی برای تیم ملی ایران/ دیدار با تونس برای صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، ایران روز دوشنبه در سومین دیدار خود در چارچوب سومین دوره رقابت های جام فینا که در دمام عربستان در حال برگزاری است، با نتیجه 15 بر 5 مقابل جزایر آنتیل به برتری رسید.

بر پایه این گزارش، ایران پیش از این در دیدار با تیم های ترینیداد و توباگو و کویت به برتری رسیده بود. تیم واترپلوی کشورمان فردا سه شنبه برای صدرنشینی در گروه نخست این رقابت ها با تونس دیدار خواهد کرد.

گروه دوم این رقابت ها هم متشکل است از تیم های پرو، عربستان سعودی، سنگاپور، شیلی، مراکش و الجزایر.

سومین دوره رقابت های جام فینا با حضور 12 تیم در دو گروه 6 تیمی از روز شنبه در دمام عربستان آغاز شده و تا هشتم اردیبهشت ادامه خواهد داشت.