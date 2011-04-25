سه سریال تلویزیونی در لرستان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، فتاح کمری در مراسم تودیع معاونت سیما مرکز لرستان در سخنانی با اشاره به جایگاه مسئولیت در نظام اسلامی یادآور شد: در نگاهی کلی هر نوع مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی یک امانت و تکلیفی است که باید از آغاز تا انجام آن با تمام توان، ظرفیت و امکانات در راه به ثمر نشستن اهداف آن مسئولیت که در واقع بخشی از اهداف نظام اسلامی است از هیچ کوششی فروگذار نکرد.

وی همچنین در ادامه سخنان خود به برخی از موفقیت های کسب شده سیمای مرکز لرستان در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: تولید سه سریال و دو تله فیلم از جمله این موفقیت ها بوده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان ادامه داد: همچنین در مدت زمان یاد شده بیش از دو هزار و 103 دقیقه انیمیشن و یک هزار و 260 دقیقه مستند در بخش سیما این مرکز تولید شده است.

کمری خاطرنشان کرد: همچنین تحسین مسئولان به خاطر روند تولید آثار طبقات الف و ب در سیمای مرکز و معرفی استعدادهای استان لرستان در ساخت آثار فاخر نشان از جایگاه شبکه افلاک برای انجام کارهای بزرگ و فاخر دارد.

معاون قبلی سیمای مرکز لرستان نیز در این مراسم در سخنانی با اشاره به عوامل موفقیت سیمای مرکز لرستان در طول سالهای اخیر، اشراف به ابعاد فنی تولید، بهره گیری از فنون روابط حرفه ای با هنرمندان و پیشکسوتان و اهالی فن و داشتن برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در تولید را از جمله این عوامل برشمرد.

ناصر صفار خاطرنشان کرد: ریسک پذیری در تولید آثار فاخر، ضرورت همکاریهای مطلوب بین بخشی، توجه به استحقاقها به موازات رعایت عدالت در سپردن کار و ... از اهم عواملی است که با بهره گیری از آن توفیقات خوبی در چند سال اخیر در حوزه سیما به دست آمده است.