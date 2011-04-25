جنایات مدعیان خادمین حرمین در بحرین توجیه پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد یزدی روز دوشنبه در دیدار فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) گفت: امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی به تصریح رهبر معظم انقلاب، بیداری اسلامی به وجود آمده و حرکت علیه استبداد آغاز شده است.



وی ابراز داشت: اهانت به قرآن و آتش زدن مساجد و حسینیه‌ها نقاط تاریک و سیاهی است که در بحرین توسط مدعیان خادم حرمین انجام می‌شود.



اهانت به مقدسات موضوع ساده‌ای نیست



رئیس جامعه مدرسین حوزه تأکید کرد: نسل کشی و آدمکشی و تجاوز به دیگران که جای خود دارد پا را فرا‌تر گذاشته و به مقدسات اصلی اسلام همانند قرآن نیز اهانت می‌کنند که بحث ساده‌ای نیست.



آیت الله یزدی با اشاره به فتنه سال‌های قبل خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر فراز و نشیبهایی پیش آمد که کسانی سردمدار شدند و عده‌ای آشکار و پنهان حمایت کردند و در عمل نشان دادند در ردیف حامیان هستند.



وی اضافه کرد: همه به خصوص سپاه باید مراقب باشیم تا در فتنه‌های آینده انقلاب را حفظ کنیم.



ماهیت انقلاب اسلامی حاکمیت اسلام است



آیت الله یزدی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ماهیت انقلاب اسلامی حاکمیت اسلام در حد توان است تصریح داشت: سپاه از ابتدا نهاد ارزشمندی بوده است که با هدف دفاع از انقلاب تاسیس شد و وظیفه اصلی آن دفاع از انقلاب و آرمانهای آن است.



رئیس جامعه مدرسین تاکیدکرد: امروز خلیفه خدا و عالیترین فرد بشری یعنی امام زمان (عج) از سوی خداوند برای تبیین و معرفی و اجرای اسلام برگزیده شده‌اند اما به علت غیبت نایب عام ایشان یعنی فق‌ها که امروز رهبر معظم انقلاب در اینجایگاه حضور دارند‌‌ همان هدف را دنبال می‌کنند.



وی سپاه را از یادگارهای امام دانست و تصریح داشت: سپاه باید مقتضیات زمان را به خوبی بشناسد و مطابق با ان از دین خدا محافظت کند.