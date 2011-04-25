توزیع سکه در 5 شعبه بانکهای دولتی گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد میرشکار عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این سکه ها در سه شعبه بانک ملی در گرگان، کردکوی و کلاله و بانک کارگشایی گرگان و گنبد کاووس توزیع می شود.

وی اظهار داشت: توزیع سکه ها روزهای زوج از ساعت 11 صبح تا 13 عصر ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: به هر نفر تا پنج قطعه سکه فروخته می شود و قیمت سکه ها روزانه از بانک مرکزی استعلام و فروخته می شود.

به گفته میرشکار، توزیع سکه ها در شعب بانک ملی تا اطلاع بعدی ادامه دارد.

معاون بانک ملی گلستان بیان داشت: هر قطعه سکه بهار آزادی تمام طرح جدید 409 هزار تومان، نیم سکه 204 هزار تومان و ربع سکه 111 هزار تومان در این شعب به فروش می رسد.