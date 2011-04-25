  1. استانها
  2. گلستان
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۵۴

توزیع سکه در 5 شعبه بانکهای دولتی گلستان آغاز شد

توزیع سکه در 5 شعبه بانکهای دولتی گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بانک ملی گلستان از توزیع سکه های طلا در پنج شعبه بانکهای دولتی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد میرشکار عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این سکه ها در سه شعبه بانک ملی در گرگان، کردکوی و کلاله و بانک کارگشایی گرگان و گنبد کاووس توزیع می شود.

وی اظهار داشت: توزیع سکه ها روزهای زوج از ساعت 11 صبح تا 13 عصر ادامه دارد.
 
وی خاطرنشان کرد: به هر نفر تا پنج قطعه سکه فروخته می شود و قیمت سکه ها روزانه از بانک مرکزی استعلام و فروخته می شود.
 
به گفته میرشکار، توزیع سکه ها در شعب بانک ملی تا اطلاع بعدی ادامه دارد.
 
معاون بانک ملی گلستان بیان داشت: هر قطعه سکه بهار آزادی تمام طرح جدید 409 هزار تومان، نیم سکه 204 هزار تومان و ربع سکه 111 هزار تومان در این شعب به فروش می رسد.
کد مطلب 1297542

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها