  1. استانها
  2. قم
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۳۹

موسی‌پور تأکید کرد:

ساماندهی اتباع خارجی مورد توجه جدی قرار گیرد

ساماندهی اتباع خارجی مورد توجه جدی قرار گیرد

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر لزوم بررسی جامع و توجه جدی به ساماندهی اتباع خارجی در حوزه مدیریت، ساماندهی و اتخاذ سیاست‌های مرتبط با آنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در دیدار مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در سخنانی اظهار داشت: در حوزه مدیریت، ساماندهی و اتخاذ سیاست‌های مرتبط با اتباع خارجی باید بررسی جامع صورت گرفته و ساماندهی اتباع خارجی مورد توجه جدی قرار گیرد.

نگاه جمهوری اسلامی به اتباع خارجی برگرفته از تعالیم اسلام و نگاهی انسانی است

وی در ادامه خدمات نظام جمهوری اسلامی به اتباع بیگانه و مهاجرین را در دنیا بی‌نظیر دانست و افزود: نگاه جمهوری اسلامی به اتباع خارجی منبعث از تعالیم عالیه اسلام و نگاهی انسانی و ارزشی است.

موسی‌پور افزود: بر همین اساس کشورمان بیشترین هزینه را برای اتباع خارجی داشته و امکانات بسیاری در این زمینه صرف شده است.

استاندار قم در پایان بر ضرورت ارائه برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای اتباع خارجی تأکید کرد.

بر پایه این گزارش، در ابتدای این نشست سیدمحمد تهوری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در کشور و در استان قم در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ارائه کرد.
 

کد مطلب 1297545

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها