به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در دیدار مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در سخنانی اظهار داشت: در حوزه مدیریت، ساماندهی و اتخاذ سیاست‌های مرتبط با اتباع خارجی باید بررسی جامع صورت گرفته و ساماندهی اتباع خارجی مورد توجه جدی قرار گیرد.



نگاه جمهوری اسلامی به اتباع خارجی برگرفته از تعالیم اسلام و نگاهی انسانی است



وی در ادامه خدمات نظام جمهوری اسلامی به اتباع بیگانه و مهاجرین را در دنیا بی‌نظیر دانست و افزود: نگاه جمهوری اسلامی به اتباع خارجی منبعث از تعالیم عالیه اسلام و نگاهی انسانی و ارزشی است.



موسی‌پور افزود: بر همین اساس کشورمان بیشترین هزینه را برای اتباع خارجی داشته و امکانات بسیاری در این زمینه صرف شده است.



استاندار قم در پایان بر ضرورت ارائه برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای اتباع خارجی تأکید کرد.



بر پایه این گزارش، در ابتدای این نشست سیدمحمد تهوری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در کشور و در استان قم در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ارائه کرد.

