35 درصد امور بانک ملی الکترونیکی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی حسین زاده عصر دوشنبه در بازدید از بانک کارگشایی گنبد افزود: بانک ملی ایران به دنبال توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک برای رفاه مردم است.

وی اظهار داشت: بسیاری از نیازهای مالی ضروری و فوری مردم در شعب بانک کارگشایی مرتفع می شود.

عضو هیئت مدیره با اشاره به نام گذاری سال 1390 تحت عنوان جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: در سال جهاد اقتصادی، بانک ها وظیفه سنگین و خطیری را عهده دار هستند.

وی افزود: رونق دربخش های مختلف اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری مناسب دارد که بانک ها در این زمینه باید نقش خود را به خوبی انجام دهند.

حجت الاسلام سبحانی امام جمعه گنبد کاووس نیز خدمت به مردم را مهم دانست و گفت: مسئولان همواره باید به فکرگره گشایی از کار مردم باشند.

وی در ادامه از افتتاح شعبه بانک کارگشایی در شهر گنبد توسط بانک ملی ایران تقدیر کرد و گفت: افتتاح این شعبه در گنبد می تواند بخش عمده ای از نیاز های مالی مردم را برآورده کند.

تقوی رئیس اداره امورشعب با اشاره به گستردگی شعب بانک ملی ایران در اقصی نقاط کشور گفت: یکی از خواسته های مردم گنبد در سال های اخیر افتتاح شعبه بانک کارگشایی در این شهر بوده است که امروز این مهم محقق شده است.