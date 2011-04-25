رادیو رسانه ای اثرگذار در ایجاد ارتباط عاطفی آحاد جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حمیدی عصردوشنبه در مراسم سالروز تاسیس رادیو اظهارداشت: رادیو فراگیرترین و ماندگارترین رسانه شنیداری دراذهان عمومی و برقرار کننده رابطه عاطفی وجذب مخاطب دربین افراد جامعه است.

حمیدی ادامه داد: رادیو به واسطه اینکه با تخیل مردم و همه اقشار سرکار دارد، قدرت فراوانی در جهان از خود نشان می دهد.

وی، تأثیرگذاری را یکی از ویژگی های صدای مازندران دانست وگفت: صدای مازندران با داشتن ریشه ایعمیق و وجود نیروهای جوان که از پیشکسوتان رادیو درس می آموزند، توانست درمیان مراکز 33 گانه افتخارات زیادی را به یادگار بگذارد.

حمیدی ادامه داد: یک هنرمند رادیو شاید به موقعیت کارمندی بازنشسته شود، اما در مرکز ما تا زمان حیاتش پویا وفعال است.

مدیرکل شبکه تبرستان، با اشاره به نوآوری وخلاقیت یک هنرمند، تصریح کرد: همکاران صدا با ابتکار و نوآوری و پیروی از اهداف نظام ومنویات مقام معظم رهبری وسیاستهای ریاست سازمان در خدمت توسعه استان هستند.

حمیدی، وجود پژوهش، اندیشه و فکر در یک برنامه را عامل موفقیت برنامه یاد کرد و افزود: برنامه ساز وتهیه کننده براساس موضوع برنامه، با تحقیق وپژوهش می تواند برنامه را به درستی پردازش کند؛ وبا وجود اطلاعات یک مجری دربرنامه، اگر دراجرا موانعی ایجاد شود، از موضوع منحرف نخواهد شد.

مدیرکل شبکه تبرستان خاطرنشان کرد: فکر یک تهیه کننده و برنامه ساز رادیو پراز ایده، طرح و سوژه است و تولید فکری می کنند که درمیدان عمل تاثیرگذاری عمیق و بیشتری درمیان مخاطبان دارند.

در هفتادویکمین سالگرد تاسیس رادیو، مراسم جشن باشکوهی با حضور مدیرکل، معاونان، مدیران، پیشکسوتان، هنرمندان و همکاران رادیو، همراه با هنرمندی هنرمندان جوان درسالن آمفی تئاتر مرکز مازندران برگزار شد.