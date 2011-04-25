  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۴۴

آخرین وضعیت راههای کشور

آخرین وضعیت راههای کشور

محور آزادشهر ـ خوش ییلاق در استان گلستان به منظور عملیات راهداری و ریزش برداری تا روز چهارشنبه این هفته روزها بین ساعت 8 تا 20 بمدت 12 ساعت مسدود است و مسیر جایگزین شاهرود ـ گرمه ـ چمن بید ـ مینودشت و بالعکس اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهها، محور دیهوک – راور در استان یزد به منظور عملیات تکمیلی قطعه دوم حدفاصل کیلومتر 189 تا 192 از 3 اردیبهشت به مدت دو ماه در محدوده مورد نظر مسدود است، در زمان انسداد تردد وسایل نقلیه از طریق جاده انحرافی احداث شده انجام می شود.

مسیر آزادشهر – گنبد دراستان گلستان به منظور روکش آسفالت (ابتدا تا کیلومتر18 ) از شنبه 3 اردیبهشت به مدت دو ماه ازشنبه تا چهارشنبه ( به جز روزهای تعطیل ) بین ساعت 30 / 7 تا 17 تردد وسایل نقلیه بامحدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

 

کد مطلب 1297554

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها