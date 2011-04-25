آخرین وضعیت راههای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهها، محور دیهوک – راور در استان یزد به منظور عملیات تکمیلی قطعه دوم حدفاصل کیلومتر 189 تا 192 از 3 اردیبهشت به مدت دو ماه در محدوده مورد نظر مسدود است، در زمان انسداد تردد وسایل نقلیه از طریق جاده انحرافی احداث شده انجام می شود.

مسیر آزادشهر – گنبد دراستان گلستان به منظور روکش آسفالت (ابتدا تا کیلومتر18 ) از شنبه 3 اردیبهشت به مدت دو ماه ازشنبه تا چهارشنبه ( به جز روزهای تعطیل ) بین ساعت 30 / 7 تا 17 تردد وسایل نقلیه بامحدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.



