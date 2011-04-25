نمایشگاه دستاوردهای چهارساله شهرداری گرگان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابراهیم کریمی شهردار گرگان عصر دوشنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه به مناسبت نزدیک شدن به 9 اردیبهشت روز شوراها در ضلع شرقی پارک شهر گرگان در معرض دید شهروندان گرگانی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه تمام پروژه های انجام شده و در دست طراحی و اقدام شهرداری، عملکرد چهار ساله سازمان های آتش نشانی، تاکسیرانی، فرهنگی ورزشی و اتوبوسرانی و مصوبات شورای شهر گرگان به نمایش گذاشته شده است.

شهردار گرگان گفت: هزار و 560 روز فعالیت شهرداری و شورای اسلامی شهر در معرض دید شهروندان گرگانی قرار گرفته است.

برگزاری گفتگوی رودررو با شهردار ،اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری، نمایش فیلم و کلیپ از اقدامات،غرفه عکسهای گرگان ،نمایشگاه گل و گیاهان زینتی و همچنین غرفه کودک و عکاسی از جمله برنامه های این نمایشگاه است.

این نمایشگاه به مدت پنج روز دایر است.