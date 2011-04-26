شاپرک در صدای تبرستان به پرواز در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، شاپرک عنوان برنامه ترکیبی نمایشی است به تهیه کنندگی مینا اسداللهی که با هدف ارشادی تربیتی و تفریحی سرگرمی و با موضوع کودک، روزهای فرد هرهفته به مدت 20 دقیقه از ساعت 11:10 الی 11:30 برای گروه خردسال از صدای شبکه تبرستان پخش می شود.

در برنامه خردسالان شاپرک، با توجه به آموزش پذیری خردسالان در سنین پیش از دبستان، به موضوعاتی چون اخلاق خردسالان، ارتباط با همسالان، ارتباط با خانواده ها، بازی و سرگرمی پرداخته می شود.

این برنامه با حضور یک مجری که درعین حال کار قصه گویی را برعهده دارد، از خردسالان دعوت می شود در مورد موضوع برنامه صحبت می شود. این برنامه دارای آیتم های دیگری چون گزارش ازمهد کودک ها، شعر، سرود و موسیقی است.

در شاپرک، مینا اسداللهی خود نویسندگی کار را برعهده دارد و بهاره اسلامی گزارشگر این برنامه است. مائده باقری، مائده پور رمضان و فاطمه وفایی به عنوان گوینده در این برنامه ایفای نقش می کنن. شهرام حق شناس دراین برنامه صدابرداری می کند

اطلاعات و اخبار شبکه تبرستان اول شد

معاون اطلاعات و اخبار مرکز مازندرا گفت: مرکز مازندران با تولید 160 گزارش تولیدی و کسب 9 هزار و 741 امتیاز عنوان مرکز برتر کشور را در سال 89، از آن خود کرد.

فتح اللهی افزود: بنابر اعلام مدیریت نظارت و ارزیابی واحد مرکزی خبر، مرکز زنجان با کسب 9 هزار و 649 و مرکز اصفهان با سه هزار و 843 امتیازدراین بخش به ترتیب دوم و سوم شدند.

معاون اطلاعات و اخبار صداوسیمای مرکز مازندران تصریح کرد: خبر شبکه تبرستان در بخش مجموعه های خبری تلویزیونی، با کسب هفت هزار و 365 امتیاز بالاتر از سایر مراکز کشور درصدر جدول قرار گرفت.

وی ادامه داد: چهار گزارشگر مرکز مازندران در بین 10 گزارشگر برتر خبر مراکز کشور در سال 89 قرار گرفتند.

فتح اللهی گفت: معاونت اطلاعات و اخبار شبکه تبرستان برای چهارمین سال پیاپی، با بهره گیری از نیروهای متعهد و متخصص، رتبه نخست کشور را در بین مراکز 33 گانه صدا و سیمای کشور در سال 89 کسب کرد.

تصویربرداری زالوی کوچک به نیمه رسید

زالوی کوچک، عنوان مجموعه تلویزیونی است به تهیه کنندگی و کارگردانی سید قاسم خدامی، که با هدف ارشادی و تربیتی و موضوع اجتماعی درقالب داستانی در 13 قسمت 30 دقیقه ای از سیمای شبکه تبرستان دردست ساخت و تولید است.

مجموعه تلویزیونی زالوی کوچک، ماجرای فردی به نام سعید را به تصویرمی کشد که در کوران زندگی دچار ناملایمات می شود. سعید یک لیسانسیه بیکار است که بعد از خدمت سربازی درجستجوی شغلی در شأن خود است؛ اما به علت چالش های موجود بر سر راه، دچار یک سری حوادثی می شود که در نهایت به دام قاچاقچیان مواد مخدر می افتد و دراین راه ماجراهایی برای سعید پیش می آید که دیدن آن برای هم استانی های مازنی خالی ازلطف نیست.

نویسندگی این مجموعه برعهده رضا فلاح است و محمد صالحی نژادصدابرداری کار را برعهده دارد.

سیدقاسم خدامی تدوینگر، دستیار تهیه نیز مجتبی خردمندی و مریم محمدیان منشی صحنه این مجموعه است.

در این مجموعه 13 قسمتی بازیگرانی نظیر حسین عباسی، بهمن امیر سلیمانی، سارا منصوری ایفاء نقش می کنند.

بهره مندی اهالی روستای خوارخون از شبکه دو سیما

تلاشگران فرستنده های تلویزیونی شبکه تبرستان با نصب و راه اندازی فرستنده ای دیگر توانستند اهالی روستای خوارخون بخش دودانگه شهرستان ساری که فقط صاحب یک شبکه تلویزیونی و کودکان این روستا از دیدن برنامه های ویژه خود در شبکه دوم محروم بودند و بزرگترها که بی صبرانه منتظر استفاده از برنامه های شبکه استانی تبرستان بودند را از برنامه های شبکه های اول، دوم، سوم واستانی بهره مند کنند.

امکان دریافت شبکه دوم برای اهالی روستای دویلات بخش بلده شهرستان نور هم فراهم شد.

همزمان با انجام این طرحها، همکاران فنی درغرب استان نیز توانستند مردم روستاهای پل اوشن و دزدبند از توابع بخش کلاردشت شهرستان چالوس را از امکان دیدن برنامه های جذاب شبکه سوم بهره مند سازند.