  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۰۴

هفته سی و یکم لیگ برتر/

تساوی سپاهان برابر صبا در بازی 100 دقیقه‌ای/ قهرمان در پرده ماند!

تساوی سپاهان برابر صبا در بازی 100 دقیقه‌ای/ قهرمان در پرده ماند!

تیم فوتبال سپاهان‌اصفهان با کسب نتیجه مساوی بدون گل برابر صبای قم در هفته سی و یکم لیگ برتر تیم‌‎های استقلال و ذوب آهن را برای کسب قهرمانی در لیگ امیدوار کرد تا سه هفته پایانی این رقابتها از جذابیت ویژه ای برخوردار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته سی و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز دوشنبه بین تیم‌های سپاهان اصفهان و صبای قم برگزار شد که این بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در این دیدار که با قضاوت البرز حاجی پور در ورزشگاه فولاد‌شهر برگزار شد، هادی عقیلی و محسن بنگر از تیم سپاهان اصفهان و حامد لک، مرتضی کاشی و حمیدرضا فرزانه از تیم صبای قم از داور مسابقه کارت زرد گرفتند.

نکته جالب توجه 8 دقیقه وقت اضافه بود که داور برای نیمه دوم در نظر گرفت که با توجه به اتفاقاتی که در این دقایق اضافه رخ داد این وقت 10 دقیقه و 56 ثانیه طول کشید تا به نوعی این بازی بیش از 100 دقیقه طول بکشد.

با این تساوی تیم فوتبال سپاهان 62 امتیازی شد و همچنان صدرنشین لیگ برتر است، گرچه با این نتیجه تیم‌های استقلال و ذوب‌آهن هم به قهرمانی در لیگ امیدوار شدند. صبای قم هم با 37 امتیاز در جایگاه دهم جدول رده‌بندی لیگ برتر باقیماند.

جدول رده‌بندی لیگ برتر
1- سپاهان اصفهان 62 امتیاز
2- استقلال تهران 58 امتیاز
3- ذوب آهن اصفهان 56 امتیاز
4- تراکتورسازی تبریز 53 امتیاز - تفاضل گل 12+
5- پرسپولیس 53 امتیاز - تفاضل گل 10+
........................................................
16- راه آهن شهری 31 امتیاز
17- پیکان قزوین 29 امتیاز
18- استیل آذین 25 امتیاز

ضمن اینکه کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان به همراه عباس ترابیان در ورزشگاه فولادشهر حضور یافته و این دیدار را از نزدیک تماشا می‌کند.

کد مطلب 1297559

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها