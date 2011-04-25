وحشت شیخ نشین امارات از انقلاب / پنج فعال سیاسی بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "سالم سعید کبیش" گفت : پنج نفر شامل" احمد منصور علی عبدالله العبد الشحی"، "ناصر احمد خلفان بن غیث"، "فهد سالم محمد سالم"، "حسن علی آل خمیس"، "احمد عبدالخالق احمد" به دستور دادستانی کل بازداشت و تحت بازجویی با حضور وکلایشان قرار گرفتند.

دادستانی امارات، اتهام این افراد را تحریک افکار عمومی، نافرمانی از قوانین، اقدام علیه امنیت ملی و نظام و توهین رئیس و معاون دولت امارات عنوان شده است.

شایان ذکر است که انجمن گفتگوی خلیج فارس که بسیاری از فعالان و روشنفکران را شامل می شود اخیرا از بازداشت چهار فعال سیاسی خبر داده بودند.آنها این اقدام را در راستای نگرانی منطقه ای تظاهرات دانسته بودند.