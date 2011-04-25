  1. بین الملل
  2. سایر
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۱۹

وحشت شیخ نشین امارات از انقلاب / پنج فعال سیاسی بازداشت شدند

وحشت شیخ نشین امارات از انقلاب / پنج فعال سیاسی بازداشت شدند

دادستانی امارات متحده عربی از بازداشت پنج فعال سیاسی به اتهام آنچه بر هم زدن امنیت این کشور خواند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "سالم سعید کبیش" گفت : پنج نفر شامل" احمد منصور علی عبدالله العبد الشحی"، "ناصر احمد خلفان بن غیث"، "فهد سالم محمد سالم"،  "حسن علی آل خمیس"، "احمد عبدالخالق احمد" به دستور دادستانی کل بازداشت و تحت بازجویی با حضور  وکلایشان قرار گرفتند.

دادستانی امارات، اتهام این افراد را تحریک افکار عمومی، نافرمانی از قوانین، اقدام علیه امنیت ملی و نظام و توهین رئیس و معاون دولت امارات عنوان شده است.

شایان ذکر است که انجمن گفتگوی خلیج فارس که بسیاری از فعالان و روشنفکران را شامل می شود اخیرا از بازداشت چهار فعال سیاسی خبر داده بودند.آنها این اقدام را در راستای نگرانی منطقه ای تظاهرات دانسته بودند.

کد مطلب 1297564

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها