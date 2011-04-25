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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۵۱

نگاه آمریکا به جهان از نظر ساختاری با نگاه سایر کشورها متفاوت است

همدان - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور گفت: وقایع امروز جهان نشان دهنده آن است که نگاه آمریکا به جهان از نظر ساختاری با نگاه سایر کشورها متفاوت است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسین علایی روز دوشنبه در مراسم سالگرد حمله نظامی آمریکا به طبس در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد همدان اظهار داشت: آمریکا خود را مسئول اداره جهان می داند و در تمام سیاست‌ها و ساختار حکومتی خود، برای اداره جهان برنامه‌ریزی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا خود را از سایر کشورها جدا می داند، گفت: آمریکا بر این باور است که از نظر مسائل عمومی جهانی و امنیت کشورها مسئولیت اداره جهان را بر عهده دارد.

علایی در ادامه تاکید کرد: فعالیت‌های اخیر آمریکا در کشورهای جهان موجب ایجاد بحران مالی در اقتصاد جهان شده است.

مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور با اشاره به اینکه بودجه سالانه ارتش آمریکا 700 میلیارد دلار است، اظهار داشت: این رقم معادل 10 برابر درآمد سرانه نفتی ایران است.

علایی با بیان اینکه آمریکا تنها کشوری است که در 50 سال گذشته هر ساله در حال جنگ و مداخله نظامی در کشورها بوده است، گفت: شعار ارتش آمریکا این است که باید زمانی به یک کشور حمله شود که آن کشور قبل از شروع جنگ خلع سلاح شده باشد.

وی با اشاره به اینکه پنجم اردیبهشت‌ ماه سال 1359 در تاریخ انقلاب ایران روز بزرگی است، افزود: در این روز حادثه و تجربه تاریخی ارزشمندی برای آیندگان بر جای ماند.

مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور در ادامه به ذکر چگونگی واقعه طبس اشاره کرد و گفت: شکست مفتضحانه آمریکای جنایتکار در صحرای طبس در پنجم اردیبهشت‌ماه 1359 از برکات الهی بود.

کد مطلب 1297565

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