13 رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه لرستان راه اندازی می شود

حسن زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: از آغاز سال تحصیلی جاری تاکنون 13 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 6 رشته در مقطع کارشناسی به مجموع رشته های این دانشگاه افزوده شده است.
وی تصریح کرد: افزایش این تعداد رشته در دانشگاه لرستان بی شک انقلابی علمی در این حوزه محسوب می شود که شکوفایی علمی و به تبع آن رشد اقتصادی در راستای تحقق شعار سال را به دنبال خواهد داشت.
رئیس دانشگاه لرستان یادآور شد: کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک و قدرت، کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه، کارشناسی ارشد فیزیک اتمی گرایش مولکولی، کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد و کارشناسی ارشد آمار از جمله رشته هایی است که مجوز آنها اخذ شده است.
دکتر زمانیان ادامه داد: کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژی و چینه و فسیل شناسی، کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی، کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری، کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش توسعه روستایی، کارشناسی ارشد مهندسی گیاهپزشکی گرایش حشره شناسی و کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش بیماری شناسی گیاهی از دیگر رشته ای جدید دایر شده در این دانشگاه است.
وی یادآور شد: همچنین مجوز راه اندازی رشته های مهندسی برق الکترونیک، شهرسازی، مهندسی تولیدات گلخانه ای، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، مهندسی کشاورزی گرایش حشره شناسی و تربیت بدنی در مقطع کارشناسی در این دانشگاه اخذ شده است.
رئیس دانشگاه لرستان با اشاره به فعالیت 33 ساله این دانشگاه، خاطر نشان کرد: کسب مجوز این تعداد رشته دانشگاهی در حالی صورت می گیرد که از زمان تاسیس دانشگاه لرستان تاکنون تنها 19 رشته کارشناسی ارشد در این دانشگاه راه اندازی شده است.
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