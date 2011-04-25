مساوی کردیم اما شرافتمان را از دست ندادیم/ از خودم بدم آمد!

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی پس از تساوی تیمش برابر صبای قم در دیدار عصر دوشنبه ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: من قبل از این هم گفته بودم ما اصلا در مورد قهرمانی زودهنگام فکر نکرده بودیم، قهرمانی زمانی بدست می‌آید که ما جام را بالای سر ببریم، ولی قبل از اینکه در مورد مسائل فنی صحبت کنم باید به یک نکته مهم اشاره کنم.

وی اضافه کرد: من 32 سال است در این فوتبال حضور دارم، 18-19 جام قهرمانی در سطح اول کشور بدست آوردم ولی امروز در تیمی سرمربیگیری می‌کنم که معرفت و مردانگی را در فوتبال تزریق کرد زیرا در دقایق حساس بازی نفرات تیمش جوانمردانه به خاطر مصدومیت بازیکنان صبا توپ را به اوت زدند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان اضافه کرد: درود می فرستم به شرف صنعت نفت آبادان و نفت تهران که با وجود اینکه 5-6 گل خوردند، رو به ضد فوتبال نیاوردند و فوتبال خودشان را بازی کردند ولی من در این 32 سال صحنه‌هایی که امروز از وقت تلف کردن بازیکنان دیدم، در این سال‌ها ندیدم و الان از خودم بدم آمده است که در این فوتبال مربیگری می‌کنم.

وی تاکید کرد: ما در دقایق پایانی با وجود اینکه به گل احتیاج داشتیم برای آنها جوانمردانه بازی کردند اما آنها به جای اینکه توپ را به ما بدهند اوت را برای اصغری فرستادند تا ضد حمله روی دروازه ما انجام دهند.

قلعه‌نویی با بیان اینکه بازیکنانم مردانه بازی کردند و همه را ستایش می‌‍کنم، خاطرنشان کرد: فوتبالی که از دقیقه 60 به بعد سپاهان بازی کرد در این 32 سال ندیده بودم و خوشحالم که شرافت و معرفت را از دست ندادیم. در مورد بازی پرسپولیس و استیل آذین و کاری که دایی انجام داد هم نمی خواهم صحبت کنم ولی شاید آن اتفاق درسی برای بازی جوانمردانه همه داده باشد. مطمئن باشید اگر صد دفعه دیگر هم این اتفاق بیافتد باز هم این کار را در حق تیم حریف انجام می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: اینکه بازی کردن در فوتبال و وقت تلف کردن در شان و شخصیت تیمی نیست که از استان قم آمده است و باید مظهر اخلاق و معرفت باشد. درست است آنها در یک کفه ترازو یک امتیاز گرفتند ولی مطمئن باشید در کفه دیگر ترازو چیزهای زیادی را از دست دادند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان با بیان اینکه اعتقاد دارم داور مسابقه هم چند بار اشتباه کرد، افزود: زمانیکه یک بازیکن تیم صبا به خاطر تمارض و مصدومیت بارها زمین مسابقه را ترک کرده است، باید از طرف داور با این بازیکن برخورد می‌شد. البته من باید بروم و دکتر تیم صبا را ببینم زیرا به محض اینکه به بازیکنش دست می‌زد، بازیکن مصدوم مانند فشنگ از جا بلند می‌شد و می‌دوید.

قلعه نویی با بیان اینکه هنوز لیگ برای ما تمام نشده و در بازی‌های آینده به فکر کسب امتیازات لازم برای رسیدن به قهرمانی هستیم، در پایان گفت: در اتمام مسابقه همه بازیکنان صبا آمدند و از من به خاطر انجام این بازی ناجوانمردانه عذرخواهی کردند و در همین حین نزدیک بود درگیری‌هایی ایجاد شود که من بازیکنانم را به رختکن فرستادم تا از این اتفاقات دور شوند.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و صبای قم در چارچوب هفته سی و یکم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد با تساوی بدون گل به پایان رسید.