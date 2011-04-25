هواداران سپاهان مزد هشت سال زحمتم را با فحش دادند/ گفتم وقت تلف نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی پس از تساوی تیمش برابر سپاهان اصفهان در دیدار عصر دوشنبه ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: ما برای ارائه یک بازی جوانمردانه و خوب به اصفهان آمده بودیم و می‌خواستیم مقابل تیمی که حتی در آسیا هم از این تیم می ترسند، بازی خوبی را انجام دهیم.

وی در مورد بازی دفاعی نفرات تیم صبای قم اضافه کرد: در این بازی دنبال مساوی بودیم و سعی داشتیم از ضد حملات برای باز کردن دروازه حریف استفاده کنیم که در نهایت به هدفمان رسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم افزود: از قبل می‌دانستیم سپاهان از بازی بلند و یا استفاده از عمق دفاع برای گلزنی استفاده می‌کند که ما راه‌های نفوذ آنها را بستیم و فکر می‌کنم همین مسئله باعث دلخوری کادرفنی، بازیکنان و هواداران سپاهان شد.

ویسی همچنین در مورد شعارهای تماشاگران سپاهان علیه خودش خاطرنشان کرد: 8 سال از بهترین سال‌های ورزشی‌ام را برای تیم سپاهان بازی کردم و با وجود پیشنهادهایی که از پرسپولیس و استقلال داشتم، حاضر نشدم این تیم را ترک کنم ولی فکر نمی‌کردم اینقدر ناچیز باشم که امروز طرفداران سپاهان و اصفهانی‌ها به من فحاشی کنند. اگر قرار است به من فحش دهند، اصلا نمی خواهد تشویقم کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر صدای من گرفته است به خاطر این است که سر بازیکنانم فریاد می‌زدم وقت را تلف نکنند. پیش از بازی هم به آنها گفته بودم برای گرمی فوتبال ایران و اینکه قهرمان مشخص نشود، بازی کنید که همه دیدید این اتفاق افتاد و توانستیم از تیمی که متسو از آن می‌ترسد، در خانه اش مساوی بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال صبای در پایان در مورد درگیری‌‌های آخر بازی در راهروی ورودی به رختکن دو تیم گفت: من این صحنه‌ها را ندیدم زیرا زودتر از همه به رختکن آمدم.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و صبای قم در چارچوب هفته سی و یکم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد با تساوی بدون گل به پایان رسید.