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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۰۶

گودرزی خبر داد:

132 دوره آموزشی در آموزش و پرورش لرستان برگزار شد

132 دوره آموزشی در آموزش و پرورش لرستان برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان از برگزاری 132 دوره آموزشی در این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد باقر گودرزی در جلسه شورای اداری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان با ارائه گزارشی از عملکرد حوزه معاونت خود اظهار داشت: این دوره های آموزشی در سال گذشته با هدف ارتقاء سطح علمی و مهارت اندوزی فرهنگیان برگزار شده است.

وی ادامه داد: در مجموع در سال 89 موفق شده ایم یک میلیون و 502 هزار نفر ساعت در قالب این دوره آموزشی در سطوح مختلف برگزار کنیم که این آمار نشان از همت همکاران ما در این حوزه بوده است.

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: دوره های آموزشی برگزار شده در قالب 30 درصد آموزشهای عمومی و 70 درصد آموزشهای تخصصی بوده است.

گودرزی همچنین به برگزاری دوره های آموزشی در قالب طرح بصیرت اشاره کرد و گفت: در این راستا نیز 190 هزار ساعت در رشته های شغلی مختلف دوره آموزشی برگزار شده است.

وی یادآور شد: همچنین طی سال گذشته در آموزش همکاران بدو استخدام نیز دو هزار و 700 نفر مهارتهای لازم را فرا گرفتند.

کد مطلب 1297577

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