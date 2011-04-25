132 دوره آموزشی در آموزش و پرورش لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد باقر گودرزی در جلسه شورای اداری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان با ارائه گزارشی از عملکرد حوزه معاونت خود اظهار داشت: این دوره های آموزشی در سال گذشته با هدف ارتقاء سطح علمی و مهارت اندوزی فرهنگیان برگزار شده است.

وی ادامه داد: در مجموع در سال 89 موفق شده ایم یک میلیون و 502 هزار نفر ساعت در قالب این دوره آموزشی در سطوح مختلف برگزار کنیم که این آمار نشان از همت همکاران ما در این حوزه بوده است.

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: دوره های آموزشی برگزار شده در قالب 30 درصد آموزشهای عمومی و 70 درصد آموزشهای تخصصی بوده است.

گودرزی همچنین به برگزاری دوره های آموزشی در قالب طرح بصیرت اشاره کرد و گفت: در این راستا نیز 190 هزار ساعت در رشته های شغلی مختلف دوره آموزشی برگزار شده است.

وی یادآور شد: همچنین طی سال گذشته در آموزش همکاران بدو استخدام نیز دو هزار و 700 نفر مهارتهای لازم را فرا گرفتند.