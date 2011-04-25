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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۵۲

فراست طلب:

توسعه ارتباطات عامل مهمی در تغییر افکار عمومی است

توسعه ارتباطات عامل مهمی در تغییر افکار عمومی است

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای قزوین گفت: روابط عمومیها با ایجاد تعامل در سطوح مختلف جامعه می توانند نقش مؤثری در بهبود نگرش عمومی به زندان ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حمید رضا فراست طلب عصر دوشنبه در جلسه شورای روابط عمومی و توسعه ارتباطات اداره کل زندانهای قزوین گفت: توسعه ارتباطات عامل مهمی در تغییرافکار عمومی است و هراندازه ارتباطات گسترش یابد سازمان در دستیابی به هدف های خود موفق ترخواهد بود.

وی اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی و کاهش آسیب را رسالت مهم و اثرگذاردانست و تصریح کرد: متأسفانه علیرغم تأکید و اقدامات ارزنده تربیتی در زندانها، افکارعمومی، زندان را فقط محل نگهداری و سلب آزادی مجرمین تلقی می کند.

فراست طلب یادآورشد: وظیفه سازمانی ما از سایرنهادها متمایز است و روابط عمومی ها باید تصویر واقعی را از تکالیف سازمانی ترسیم کنند.

وی افزود: توسعه ارتباطات اصل مهمی در مدیریت است و مسؤلان روابط عمومی باید با استفاده از دانش و مهارت تخصصی، درک درستی از خدمات ارائه شده را در مخاطب ایجاد و زمینه گسترش تفاهم و ارتباط موثر را فراهم کنند.

فراست طلب تصریح کرد: عمل به اصول اخلاقی مهمترین اصل مخاطب مداری است و با اخلاق و منش متعهدانه، اطلاع رسانی شفاف، واقعی و بدوراز جوسازی ها باید حرکت کرد.

این مسئول شناخت مخاطب در تنظیم اخبار واطلاعات را ضروری دانست و اظهارداشت: با رعایت ادبیات حرفه ای در خبرنویسی می توان خبر را برای مخاطب قابل فهم و درک کرد.

مدیرکل زندانهای قزوین فصاحت و منطق را ازفرآیندهای مهم ارتباطی برشمرد و ازمسؤلان روابط عمومی زندانها خواست، مسائل را همان گونه که هست و واقعی منعکس کنند.

فراست طلب افزود: اینترنت، خبرگزاری ها، وب سایت ها و وبلاگ ها نقش اساسی در سرعت بخشیدن و پخش اخبار و اطلاعات در دنیا دارند و روابط عمومی فعال باید ارتباط تنگاتنگی با آنها داشته باشد.

مدیرکل زندانهای قزوین همکاری فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها را امری ضروری دانست و گفت: کار رسانه ای منزلت ویژه ای دارد و باید به رسانه ها و خبرنگاران احترام گذاشت.

فراست طلب ازهمه کارکنان حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی خواست درتهیه اخبار و گزارشها افکار و دیدگاههای مسؤلان زندانها را مد نظر قرار دهند.

مدیرکل زندانهای قزوین درپایان ضمن تقدیر ازاقدامات صورت گرفته، از همه همکاران این سازمان خواست با شناسایی و ساماندهی موضوعات مهم نسبت به انجام رسالت سنگین اطلاع رسانی اقدام کنند.

کد مطلب 1297579

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