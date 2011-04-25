توسعه ارتباطات عامل مهمی در تغییر افکار عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حمید رضا فراست طلب عصر دوشنبه در جلسه شورای روابط عمومی و توسعه ارتباطات اداره کل زندانهای قزوین گفت: توسعه ارتباطات عامل مهمی در تغییرافکار عمومی است و هراندازه ارتباطات گسترش یابد سازمان در دستیابی به هدف های خود موفق ترخواهد بود.

وی اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی و کاهش آسیب را رسالت مهم و اثرگذاردانست و تصریح کرد: متأسفانه علیرغم تأکید و اقدامات ارزنده تربیتی در زندانها، افکارعمومی، زندان را فقط محل نگهداری و سلب آزادی مجرمین تلقی می کند.

فراست طلب یادآورشد: وظیفه سازمانی ما از سایرنهادها متمایز است و روابط عمومی ها باید تصویر واقعی را از تکالیف سازمانی ترسیم کنند.

وی افزود: توسعه ارتباطات اصل مهمی در مدیریت است و مسؤلان روابط عمومی باید با استفاده از دانش و مهارت تخصصی، درک درستی از خدمات ارائه شده را در مخاطب ایجاد و زمینه گسترش تفاهم و ارتباط موثر را فراهم کنند.

فراست طلب تصریح کرد: عمل به اصول اخلاقی مهمترین اصل مخاطب مداری است و با اخلاق و منش متعهدانه، اطلاع رسانی شفاف، واقعی و بدوراز جوسازی ها باید حرکت کرد.

این مسئول شناخت مخاطب در تنظیم اخبار واطلاعات را ضروری دانست و اظهارداشت: با رعایت ادبیات حرفه ای در خبرنویسی می توان خبر را برای مخاطب قابل فهم و درک کرد.

مدیرکل زندانهای قزوین فصاحت و منطق را ازفرآیندهای مهم ارتباطی برشمرد و ازمسؤلان روابط عمومی زندانها خواست، مسائل را همان گونه که هست و واقعی منعکس کنند.

فراست طلب افزود: اینترنت، خبرگزاری ها، وب سایت ها و وبلاگ ها نقش اساسی در سرعت بخشیدن و پخش اخبار و اطلاعات در دنیا دارند و روابط عمومی فعال باید ارتباط تنگاتنگی با آنها داشته باشد.

مدیرکل زندانهای قزوین همکاری فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها را امری ضروری دانست و گفت: کار رسانه ای منزلت ویژه ای دارد و باید به رسانه ها و خبرنگاران احترام گذاشت.

فراست طلب ازهمه کارکنان حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی خواست درتهیه اخبار و گزارشها افکار و دیدگاههای مسؤلان زندانها را مد نظر قرار دهند.

مدیرکل زندانهای قزوین درپایان ضمن تقدیر ازاقدامات صورت گرفته، از همه همکاران این سازمان خواست با شناسایی و ساماندهی موضوعات مهم نسبت به انجام رسالت سنگین اطلاع رسانی اقدام کنند.