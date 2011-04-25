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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۵۶

برای پاسخ به معترضین قبوض/

دو دستگاه تست کنتور گاز در لرستان نصب شد

دو دستگاه تست کنتور گاز در لرستان نصب شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان از نصب دو دستگاه تست کنتور گاز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، علی گودرزی با بیان اینکه این دستگاهها قابلیت تست کنتور با ظرفیت از G4 تا G25 را دارند، اظهار داشت: دلیل اصلی راه اندازی این تجهیزات در استان افزایش اعتراض مشترکین به قبوض مصرفی گاز بوده است.

وی افزود: با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت گاز این امر پیش بینی می شد که شاهد اعتراض نسبت به قبوض صادره و اعتراض به خرابی کنتور باشیم لذا مقدمات خرید این دستگاهها فراهم شد تا مشترکین اطمینان خاطر پیدا کرده و حقی از مشترکین گاز در استان تضییع نشود.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان پاسخگوئی مناسب و دقیق به متقاضیان معترض این شرکت را از دیگر اهداف نصب این دستگاههای عنوان کرد و گفت: شرکت گاز استان لرستان برای اولین بار در بین شرکتهای گاز استانی نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه تست کنتور اقدام کرده است.

گودرزی افزود: این دستگاهها در شهرهای بروجرد و خرم آباد و بر اساس شرایط استاندارد شرکت ملی گاز ایران نصب شده اند.

وی در مورد دیگر مشخصات این دستگاه گفت: این دستگاه قابلیت انجام تست کنتور در دبی ماکزیمم و مینیمم را دارا بوده و دارای مخزن 35 لیتری تمام استیل با دقت اندازه گیری بسیار بالا بوده که از حجم مناسبی جهت نصب برخوردار بوده و فضای زیادی را نیز اشغال نمی کند.

کد مطلب 1297580

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