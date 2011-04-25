آسیب شناسی فرهنگ در جامعه اسلامی مهمترین وظیفه اساتید بسیجی است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حسین جهانبخش عصر دوشنبه در نشست با اعضای بسیج اساتید ضمن ابراز خرسندی از موفقیت های علمی کشور افزود: استادان بسیجی باید با حضوری فعالتر در کارگروه فرهنگ و هدایت اعتبارات فرهنگی استان تلاشی جهاد گونه در زدودن مشکلات فرهنگی جامعه داشته باشند .

وی با تأکید بر نقش تأثیرگذار استادان بسیجی در هدایت دانشجویان افزود: استادان بسیجی باید تاثیر بسیج گونه و اثرگذار بر دانشجویان و جامعه علمی کشور داشته باشند به گونه ای که دانشجویان اساتید بسیجی را تکیه گاه و پناه گاه خود محسوب کنند .

سردار فتح الله جمیری فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر نیز ظرفیت های بسیج را فراتر از حد انتظار توصیف کرد و گفت: امروز نقش استادان بسیجی در هدایت بیداری اسلامی که در کشورهای مسلمان بوجود آمده است پر رنگ تر شده است .