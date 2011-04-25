مشکل آب شرب کوهدشت رفع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مهدی اکبریان در جلسه رفع مشکل آب شرب شهرستان کوهدشت در سخنانی اظهار داشت: بزودی بهره برداری از طرح آبرسانی به شهر کوهدشت در استان لرستان آغاز می شود.

وی یادآور شد: با توجه به خشکسالی سالهای اخیر بعضی از مناطق شهر کوهدشت در فصل تابستان دچار افت فشار و یا قطع آب می شدند که برای رفع این مشکل اجرای خط انتقال آب از منطقه تنگ پریان واقع در 18 کیلومتری این شهر به مرحله اجرا درآمد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان خاطر نشان کرد: جهت طرح آبرسانی به شهر کوهدشت 7حلقه چاه آهکی در منطقه تنگ پریان احداث شده است.

اکبریان ساخت و تجهیز 6 واحد ساختمانی شیرخانه چاه و اجرای 18 کیلومتر خط انتقال از چاه ها به مخزن 1000مترمکعبی شهر کوهدشت را از دیگر عملیات انجام شده در قالب طرح آبرسانی به شهر کوهدشت برشمرد.