2400 راننده بوشهری آموزشهای تخصصی دیدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حمیدرضا علم عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: آموزش های تخصصی بخش حمل و نقل جاده ای یکی از سیاست های اصلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور است.

وی گفت: آموزشهای ارائه شده به رانندگان شامل مهارت های رانندگی حمل و نقل, حمل مواد خطرناک, حمل مواد ترافیکی ، ترویج فرهنگ نماز، امداد و نجات است.

علم با اشاره به اینکه هفت هزار و 400 نفر از رانندگان استان در بخش حمل بار و سه هزار نفر در حمل و نقل مسافر فعالیت دارند،هدف از این طرح را ارتقاء آگاهی عمومی رانندگان، کاهش تصادفات جاده ای و آشنایی رانندگان با اصول و ضوابط حرفه ای رانندگی عنوان کرد.