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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۰۴

طی سال گذشته/

2400 راننده بوشهری آموزشهای تخصصی دیدند

2400 راننده بوشهری آموزشهای تخصصی دیدند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر گفت: در سال گذشته دو هزار و 400 نفر از رانندگان استان آموزش های تخصصی حین خدمت و بدو خدمت بخش حمل و نقل جاده ای را فرا گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حمیدرضا علم عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: آموزش های تخصصی بخش حمل و نقل جاده ای یکی از سیاست های اصلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور است.

وی گفت: آموزشهای ارائه شده به رانندگان شامل مهارت های رانندگی حمل و نقل, حمل مواد خطرناک, حمل مواد ترافیکی ، ترویج فرهنگ نماز، امداد و نجات است.

علم با اشاره به اینکه هفت هزار و 400 نفر از رانندگان استان در بخش حمل بار و سه هزار نفر در حمل و نقل مسافر فعالیت دارند،هدف از این طرح را ارتقاء آگاهی عمومی رانندگان، کاهش تصادفات جاده ای و آشنایی رانندگان با اصول و ضوابط حرفه ای رانندگی عنوان کرد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر افزود: پیش بینی می شود رانندگان در سال جاری استقبال بیشتری از این دوره های تخصصی داشته باشند و رانندگانی که دوره های بدو خدمت آموزش تخصصی را می گذراند کارت هوشمند رانندگی دریافت خواهند کرد.

کد مطلب 1297585

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