برداشت طالبی و خربزه در دشتستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، علی قیصری در جریان بازدید از برداشت طالبی و خربزه از مزارع برازجان، افزود: امسال 950 هکتار از مزراع استان زیر کشت طالبی و 250 هکتار نیز زیرکشت خربزه قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: پیش بینی می شد از هر هکتار 35 تن محصول برداشت شود اما به علت شیوع آفت سفیدک امسال طالبی ها دچار مشکل شده اند و محصول به اندازه کافی رشد نمی کند .

به گفته مدیر جهاد کشاورزی دشتستان بخش مرکزی و شبانکاره مناطق عمده کشت طالبی و خربزه در این شهرستان است و هر کیلو محصول به قیمت هزار تومان به فروش می رسد.