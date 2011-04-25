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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۰۲

برداشت طالبی و خربزه در دشتستان آغاز شد

برداشت طالبی و خربزه در دشتستان آغاز شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی دشتستان گفت: برداشت طالبی و خربزه در شهرستان دشتستان که تولید کننده بیشترین خربزه و طالبی در استان بوشهر است، آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، علی قیصری در جریان بازدید از برداشت طالبی و خربزه از مزارع برازجان، افزود: امسال 950 هکتار از مزراع استان زیر کشت طالبی و 250 هکتار نیز زیرکشت خربزه قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: پیش بینی می شد از هر هکتار 35 تن محصول برداشت شود اما به علت شیوع آفت سفیدک امسال طالبی ها دچار مشکل شده اند و محصول به اندازه کافی رشد نمی کند.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی دشتستان بخش مرکزی و شبانکاره مناطق عمده کشت طالبی و خربزه در این شهرستان است و هر کیلو محصول به قیمت هزار تومان به فروش می رسد.

وی افزود: حاصل تلاش کشاورزان این شهرستان علاوه بر بازارهای استان در بازارهای اصفهان، تهران، تبریز، ارومیه، یزد و همدان عرضه می شود.

کد مطلب 1297586

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