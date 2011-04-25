سفیر زیمبابوه دعوت شد/ لغو دعوتنامه سفیر لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر وزارت خارجه انگلیس دعوتنامه های آماده شده برای مراسم پرنس ویلیام در روز جمعه را به تمام مدعوین به جز سفیر لیبی ارسال کرد.

بر اساس اعلام این وزارتخانه با وجود اینکه دعوتنامه سفیر لیبی پیش از درگیریهای این کشور مهیا بوده و آماده ارسال بوده است، اما با توجه به مسائل اخیر لیبی، این دعوتنامه لغو شده است.

طبق پروتکل مربوطه، وزارت امور خارجه انگلیس باید سفیران تمام کشورهای حاضر در لندن را به مراسم ازدواج سلطنتی دعوت کند مگر اینکه مشکلی دیپلماتیک در این میان به وجود آمده باشد.

این در حالی است که سفیران ایران و زیمبابوه که روابط آنها با لندن در برخی موارد دچار تنش شده از جمله دعوت شدگان به این مراسم هستند. انگلیس به تازگی 5 دیپلمات لیبیایی را به بهانه خطر تهدید مردم این کشور اخراج کرده است.

گفتنی است مراسم ازدواج ویلیام فرزند شاهزاده چارلز و دایانا در روز جمعه بیست و نهم آوریل با حضور سران بیش از 50 کشور جهان در لندن برگزار خواهد شد.